Путин рассказал, в чем секрет величия русского языка

Вадим Карасев

Секрет величия русского языка в его четкости, выразительности и красоте, заявил президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции с деятелями культуры.

Встреча приурочена сразу к двум праздникам - Пушкинскому дню и Дню русского языка.

"Александр Сергеевич Пушкин - это не только достояние русской и мировой культуры, он признан основоположником современного русского языка, государственного языка Российской Федерации", - сказал Путин.

Он также напомнил, что "День русского языка имеет еще и статус международного праздника, так как русский - один из официальных языков Организации Объединенных Наций".

"Для нашей страны русский язык - много больше, чем просто средство общения. Он объединяет все народы России, является основой нашей национальной идентичности, нашим великим наследием, уникальным по своей образности, четкости, меткости, выразительности и красоте", - подчеркнул президент.

По мнению российского лидера, "в этих качествах языка и секрет величия и притягательности русской литературы, русской культуры, которая восхищает весь мир, служит эталоном для многих жанров мирового искусства".



Президент также заметил, что обычаи и языки каждого этноса в России являются бесценным богатством страны, которое нужно сохранять и преумножать.

"Нам дорого наше уникальное наследие во всем его многообразии. В этом величие и сила России - в многообразии. Традиции, обычаи, язык каждого народа, каждого этноса - это абсолютно бесценное богатство России, и наш общий долг - сохранять и преумножать его", - подчеркнул Путин.

