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Работодателям предложили отдавать предпочтение россиянам при трудоустройстве

Работодателям предложили отдавать предпочтение россиянам при трудоустройствеФото: Максим Блинов / РИА Новости

В России задумались о введении норм, согласно которым работодатели при найме сотрудников на квалифицированную работу обязаны были бы отдавать предпочтение гражданам страны, а не иностранцам. Как пишут «Известия», подобные предложения присутствуют в оказавшемся в их распоряжении отчете Минтруда.

В документе сообщается о введении в России «мер, обеспечивающих приоритет трудоустройства национальных кадров на квалифицированные рабочие места». Кроме того, там говорится об изменениях в порядке определения потребности в иностранной рабочей силе, а также о разработке и реализации политики в области трудовой миграции.

В материале отмечается, что запрос с просьбой рассказать о ходе обсуждения новых норм был направлен в Минтруда и в администрацию президента.

В январе сообщалось о планах упростить трудоустройство мигрантов в России. Предприятия, привлекающие таких работников, предлагалось освободить от плановых проверок. Ожидалось, что соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы осенью 2020 года.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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