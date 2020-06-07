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Ранен украинский военный: боевики обстреляли из гранатометов позиции ООС

Ранен украинский военный: боевики обстреляли из гранатометов позиции ООС

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Несмотря на серьезные потери в последнее время, вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции украинских военных в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении ООС в Facebook.

В результате провокации боевиков ранение получил один украинский военный. Отмечается, что боевики обстреляли украинских военных в Донецкой области из гранатометов.

«Сегодня, 7 июня, в очередной раз проигнорировав мирные договоренности, вооруженные формирования Российской Федерации открыли огонь из станковых противотанковых гранатометов по позициям Объединенных сил в Донецкой области. В результате обстрела один украинский защитник получил осколочное ранение», — сообщили в ООС.

Уточняется, что украинскому воину оказали первую медицинскую помощь и оперативно эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья удовлетворительное

Кроме того, военнослужащие ВСУ применили дежурные огневые средства и дали четко понять врагу, что за такие агрессивные действия его ждет жесткая и неотвратимая ответ. Потери оккупантов уточняются.

Напомним, до этого боевики от начала суток обстреливали один раз позиции украинских военных вблизи Луганского, тогда никто не пострадал.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, посвященный урегулированию на Донбассе. В ходе беседы Меркель поддержала переформатирование Трехсторонней контактной группы.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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