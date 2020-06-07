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Раскрыты детали следующего этапа снятия ограничений в Москве

Раскрыты детали следующего этапа снятия ограничений в МосквеФото: Алексей Майшев / РИА Новости

Дальнейшее снятие ограничений, введенных в Москве из-за пандемии коронавируса, планируется провести в два этапа. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Снятие ограничений, скорее всего, будет двухэтапным — с 10 и 15 июня», — раскрыл детали собеседник агентства. По его словам, отмена цифровых пропусков возможна на финальном этапе. Рассматривается также вопрос о постепенном запуске работы парикмахерских и кафе, отмене графика прогулок.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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