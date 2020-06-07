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Раскрыты долги Волочковой и Тимати

Раскрыты долги Волочковой и ТиматиАнастасия ВолочковаФото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Балерина Анастасия Волочкова задолжала государству 347 тысяч рублей. Об этом сообщает «Комсомольская правда», опубликовавшая список знаменитостей с налоговыми долгами.

Волочкова стала лидером антирейтинга по сумме долгов. Среди них долги по транспортному налогу, составившие 123 тысячи рублей, за московское жилье (113 тысяч), жилье в Санкт-Петербурге (48 тысяч), а также за земельный участок в Подмосковье (28 тысяч). Также в списке — телеведущая Виктория Боня (231 тысяча рублей), рэпер Тимати (163 тысячи), хип-хоп-исполнитель Джиган (59 тысяч) и актриса Анастасия Заворотнюк (46 тысяч).

Отмечается, что у большинства звезд, таких как Филипп Киркоров, Николай Басков, Сергей Шнуров, Ольга Бузова и Наташа Королева, не было найдено просроченных платежей.

Ранее сообщалось, что артист Сергей Глушко (Тарзан) пожаловался на нехватку денег в период самоизоляции из-за пандемии коронавируса. После этого ему и его жене певице Наташе Королевой предложили работу в такси. Вслед за Тарзаном на «чудовищное» положение артистов из-за коронавируса пожаловался продюсер Иосиф Пригожин.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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