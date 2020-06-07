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Реального продвижения в расследовании катастрофы самолета МАУ нет, - МИД

Реального продвижения в расследовании катастрофы самолета МАУ нет, - МИД
Украина не видит реального продвижения в расследовании катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины". При этом расследование не правильно завершать без расшифровки "черных ящиков".

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.
"Мы должны верить, прежде всего, подписанным документам, а не только хорошим словам. Сейчас иранская сторона отмечает, что это (причина сбития самолета - ред.) была именно человеческая ошибка. Мы выступаем за то, что любые официальные сообщения о причинах трагедии должны базироваться прежде всего на соответствующих юридически установленных фактах, то есть завершенном техническом расследовании, завершении уголовного процесса. И говорить о том, что эти процессы завершены без расшифровки "черных ящиков", по крайней мере, некорректно и неправильно как по установлению справедливости, так и в отношении эмоций родственников погибших", - сказал Енин.

Также он отметил, что сейчас наблюдаются достаточно положительные медийные сигналы со стороны Ирана, хотя реального продвижения в расследовании пока нет.

"Мы очень рассчитываем, что иранская сторона как можно быстрее перейдет от красивых слов к хорошим поступкам", - сообщил замминистра.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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