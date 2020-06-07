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Религиозный фанатик напал на троих полицейских во время протестов в США

Религиозный фанатик напал на троих полицейских во время протестов в СШАФото: JEENAH MOON / Reuters

Американец напал на троих полицейских, когда они совершали патрулирование с целью предотвратить преступления во время протестов. Об этом сообщает New York Post.

Религиозный фанатик по имени Дзенан Камович сперва атаковал с ножом одного из полицейских, а потом из его пистолета открыл стрельбу по двум другим сотрудникам органов. Во время нападения он три раза выкрикнул «Аллаху акбар». В полиции считают, что это было спланированное преступление, и рассматривают версию о связи Камовича с террористическими группировками.

Преступник был нейтрализован подоспевшим на место подкреплением. В данный момент все полицейские проходят лечение, их жизни ничего не угрожает.

Ранее все сотрудники группы быстрого реагирования полиции города Баффало (штат Нью-Йорк, США) покинули состав спецподразделения в знак протеста против отстранения от службы двух полицейских. В их отношении было начато расследование после того, как в ходе демонстраций они сбили с ног 75-летнего мужчину, который сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице.

В десятках городов США проходят протесты после смерти чернокожего Джорджа Флойда в результате задержания полицейскими 25 мая возле продуктового магазина. Полицейские уложили его на асфальт, один из них надавил задержанному коленом на шею. Вскоре арестованный скончался от удушения.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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