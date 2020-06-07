Режиссер "Солнцестояния" подтвердил, что работает над новым хоррором

Алексей Вольцев

Американский режиссер и сценарист Ари Астер, получивший известность после выхода "Реинкарнации" (2018 год) и "Солнцестояния" (2019 год), во время беседы со студентами из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре подтвердил, что работает над новым хоррором, сообщает Comingsoon.net.

"Все, что я могу пока сказать, этот фильм будет похож на "комедийный ужастик" с рейтингом 17+, а его длительность составит четыре часа", – прокомментировал Астер.

Остальные подробности Ари Астер раскрывать не стал. Поэтому пока неизвестно, какие актеры снимутся в этом хорроре и когда он приступит к съемкам.

Сейчас продюсерская компания режиссера работает над ремейком научно-фантастической комедии "Спасти зеленую планету!" (2003 год), которую снял южнокорейский режиссер Чан Чжун Хеан.