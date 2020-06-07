Росавиация готова возобновить с 15 июля авиасообщение с 15 странами

Лидия Мартынова

Росавиация в ближайшее время планирует направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению с 15 июля полетов из России за границу.

«Накануне, 6 июня, в Росавиации прошло совещание, в ходе которого было решено предложить возобновить международное авиасообщение из ряда городов РФ с 15 июля в 15 стран. Свои предложения Росавиация планирует направить в Роспотребнадзор, — сообщил источник ТАСС в одной из авиакомпаний.

Он указал, что Росавиация совместно с Роспотребнадзором определят предполагаемый список стран, с которыми может быть возобновлено авиасообщение.

Источник отметил, что для бизнес-авиации планируется открыть полеты «почти во все страны».

«Прорабатываются механизмы сразу несколькими крупными перевозчиками возобновить полеты по международным направлениям с 15 июля при условии стабильной позитивной динамики по сокращению числа заболевших новой коронавирусной инфекцией и при соблюдении на борту строгих санитарных правил», — подтвердил источник Итерфакса.

По его данным, первыми могут возобновиться полеты со странами ЕврАзЭС и СНГ.

«Затем по мере открытия границ другими странами на условиях взаимности будет возобновляться авиасообщения и с ними», — добавил он.

Совещание Росавиации прошло в связи с поручением главы правительства РФ Михаила Мишустина, предложившего рассмотреть вопросы восстановления авиасообщения с иностранными государствами, а также для формирования сценария развития отрасли. В совещании участвовали представители крупнейших авиакомпаний.

ИА Newstes напоминает, из-за эпидемии коронавируса в конце марта Россия полностью закрыла авиасообщение с другими странами, за исключением вывозных, грузовых и почтовых рейсов.

С 1 февраля РФ ограничила полеты в Китай, затем в Южную Корею, Иран и еще несколько стран. В марте с появлением нового очага инфекции в Европе были введены ограничения на рейсы в Испанию, Италию, Германию и Францию, а затем их распространили практически на всю Европу. Так, 23 марта запрет на полеты охватил 95 стран, а с 27 марта Россия полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение.

Давление на перевозки оказал также и режим самоизоляции, который был введен в большинстве регионов России, в итоге пассажиропоток российских авиакомпаний в апреле сократился на 91,8% - до чуть более 770 тысяч пассажиров.