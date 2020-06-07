Росавиация готова возобновить с 15 июля авиасообщение с 15 странами
Росавиация в ближайшее время планирует направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению с 15 июля полетов из России за границу.
Он указал, что Росавиация совместно с Роспотребнадзором определят предполагаемый список стран, с которыми может быть возобновлено авиасообщение.
Источник отметил, что для бизнес-авиации планируется открыть полеты «почти во все страны».
По его данным, первыми могут возобновиться полеты со странами ЕврАзЭС и СНГ.
Совещание Росавиации прошло в связи с поручением главы правительства РФ Михаила Мишустина, предложившего рассмотреть вопросы восстановления авиасообщения с иностранными государствами, а также для формирования сценария развития отрасли. В совещании участвовали представители крупнейших авиакомпаний.
ИА Newstes напоминает, из-за эпидемии коронавируса в конце марта Россия полностью закрыла авиасообщение с другими странами, за исключением вывозных, грузовых и почтовых рейсов.
С 1 февраля РФ ограничила полеты в Китай, затем в Южную Корею, Иран и еще несколько стран. В марте с появлением нового очага инфекции в Европе были введены ограничения на рейсы в Испанию, Италию, Германию и Францию, а затем их распространили практически на всю Европу. Так, 23 марта запрет на полеты охватил 95 стран, а с 27 марта Россия полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение.
Давление на перевозки оказал также и режим самоизоляции, который был введен в большинстве регионов России, в итоге пассажиропоток российских авиакомпаний в апреле сократился на 91,8% - до чуть более 770 тысяч пассажиров.