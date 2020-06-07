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Росприроднадзор взял 80 различных проб с начала ЧС в Норильске

Росприроднадзор взял 80 различных проб с начала ЧС в Норильске

Специалисты Росприроднадзора ведут постоянный мониторинг и с начала ЧС в Норильске взяли 80 различных проб, рассказал первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян. Об этом пишет РИА «Новости».

«Росприроднадзор постоянно берет забор проб. Таких проб за все время с начала ЧС уже 80 — 60 на воде, 20 на грунте», — сказал Чуприян.

Он также уточнил, что спасатели обработали сорбентами (поглощающими вещества материалами) 2 тысячи квадратных метров территории, загрязненной после ЧС. «Прошедшие сутки показали, что объемы выполненных работ значительно больше, чем в предыдущие все дни: 853 кубических метра водонефтяной смеси собрано за вчерашние сутки», — сказал Чуприян, отметив, что столько же было собрано за предыдущее время.

В Норильске на территории ТЭЦ-3 «Норильско-Таймырской энергетической компании» (входит в структуру горно-металлургической компании «Норильский никель») 29 мая произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом. В результате большое количество нефтепродуктов вылилось, а часть из них попала в реку Амбарная. Президент России Владимир Путин объявил в Норильске ЧС федерального значения.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в России, согласно рейтингу журнала Forbes, компания «Норникель» потратила больше всего денег на оплату премий топ-менеджерам. Всего на выплату вознаграждений 23 сотрудникам пошло 6,8 млрд рублей. Второе место досталось Сбербанку — 4,4 млрд рублей для 18 человек, третье — у Газпрома - 4,3 млрд рублей для 17 человек.

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По материалам: pnp.ru

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