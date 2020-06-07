Россия за сутки зафиксировала четыре нарушения перемирия в Сирии

Влада Некрасова

Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки зафиксировала четыре нарушения, Турция - одно. Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий зафиксировано четыре факта открытия огня в провинциях: Идлиб — три, Латакия — один. Турецкой частью представительства зафиксирован один факт открытия огня в провинции Идлиб», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в течение суток Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарные акции не проводил.