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Россия за сутки зафиксировала четыре нарушения перемирия в Сирии

Россия за сутки зафиксировала четыре нарушения перемирия в Сирии

Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки зафиксировала четыре нарушения, Турция - одно. Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий зафиксировано четыре факта открытия огня в провинциях: Идлиб — три, Латакия — один. Турецкой частью представительства зафиксирован один факт открытия огня в провинции Идлиб», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в течение суток Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарные акции не проводил.

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По материалам: pnp.ru

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