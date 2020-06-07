Сегодня — день безопасности пищевых продуктов

Лидия Мартынова

7 июня во всём мире отмечают День безопасности пищевых продуктов, провозглашённый резолюцией Генассамблеи ООН в декабре 2018 года. Этот праздник учредили для развития идей здорового и полноценного питания, а также для борьбы с голодом в отдельных странах.

Безопасность пищевых продуктов должна обеспечиваться на всех этапах — от выращивания до продажи в магазинах и приготовления. На любой из этих стадий продукты, которые люди употребляют в пищу, могут стать источником опасности для здоровья человека при нарушении установленных правил производства, транспортировки и хранения. Эта опасность носит преимущественно микробиологический или химический характер, отмечают учёные.

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире от пищевых инфекций, а также болезней пищевого происхождения умирает около 3 миллионов человек, а число регистрируемых заболеваний этого типа составляет около 600 миллионов случаев в год. В первую очередь эта проблема касается развивающихся стран. ВОЗ призывает правительства всех государств усилить контроль за выращиванием, сбором, производством, транспортировкой, хранением и продажей пищевых продуктов.