Сенатор прокомментировал продление сделки ОПЕК+

Лидия Мартынова

Решение о преодолении сокращения добычи нефти, достигнутое в рамках ОПЕК, послужит дальнейшей стабилизации рынка, убежден сенатор Олег Морозов.

ОПЕК+ в апреле договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. В субботу страны ОПЕК+ договорились продлить текущее сокращение добычи нефти в 9,7 миллиона баррелей в сутки до конца июля.