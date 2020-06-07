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Сенатор прокомментировал продление сделки ОПЕК+

Сенатор прокомментировал продление сделки ОПЕК+
Решение о преодолении сокращения добычи нефти, достигнутое в рамках ОПЕК, послужит дальнейшей стабилизации рынка, убежден сенатор Олег Морозов.

ОПЕК+ в апреле договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. В субботу страны ОПЕК+ договорились продлить текущее сокращение добычи нефти в 9,7 миллиона баррелей в сутки до конца июля.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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