Силовики взяли на усиленный контроль курорты в Одесской области

Алексей Вольцев

Нацгвардейцы и полицейские взяли под усиленную охрану курортные зоны Одессы и Одесской области. Планируется привлечь 500 силовиков к патрулированию территорий.Об этом сообщает пресс-службу Министерства внутренних дел.Как отмечается, основные усилия будут направлены на профилактику правонарушений и борьбу с преступностью."Основная цель правоохранителей - обеспечение общественного порядка, предупреждение и раскрытие уголовных правонарушений, оздоровление криминогенных ситуаций на территории города Одессы и Одесской области во время летнего курортного сезона", - говорится в сообщении.В ведомстве уточняют, что хотят привлечь более 500 правоохранителей из числа представителей полиции, Национальной гвардии и полиции охраны. Нацгвардейцы и полицейские будут патрулировать в круглосуточном режиме.Под усиленным вниманием правоохранителей: курорт Затока, прибрежные зоны Золотого берега, Аркадии, Ланжерона и Лузановки.