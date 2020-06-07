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СК начал проверку видео с мужчиной, лежавшим на Вечном огне

СК начал проверку видео с мужчиной, лежавшим на Вечном огне
СК в Приморье начал проверку после того, как появилось видео с мужчиной, лежавшим в чаше Вечного огня в городе Артем, сообщает СУСК по региону.

Ранее в социальных сетях появилось видео, вызвавшее резонанс в Приморье. На кадрах видно, как в чаше Вечного огня мемориала погибшим в годы Великой Отечественной войны в городе Артеме, небрежно развалившись, лежит мужчина. Он упирается ногами в звезду в центре чаши, где горит Вечный огонь. В управлении МВД по региону РИА Новости сообщили, что полиция проверяет видео и устанавливает личность причастного к происшествию.

# Россия
По материалам: ria.ru

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