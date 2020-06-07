Слова-замки, которые «запирают» путь к счастью

Вадим Карасев

Существуют слова, придающие сил для развития, и слова, буквально запирающие путь к счастью. Каждое произнесенное слово — это импульс, а значит, речь нужно использовать для того, чтобы приумножать свой успех.

Слова могут стать источником благополучия, если использовать их правильно, однако многие из выражений, напротив, «запирают» путь к личному счастью. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с такими словами, чтобы не произносить их во время работы или перед ней. Исключив их, будет проще добиваться успеха во всех начинаниях и противостоять любым невзгодам.

Каждое слово — это импульс, который дает силы для того, чтобы преодолевать любые препятствия и добиваться благополучия. Несмотря на это, многие продолжают говорить те слова, что работают против них самих. Такие энергетические бомбы разрушают и биополе человека, и его удачу. Использование слов-замков не даст ни уверенности, ни счастья, а лишь разрушит благополучие.

1. Слово «Плохо». Конструктивная критика даже в свой адрес зачастую помогает мобилизовать внутреннюю энергию, однако произнесение этого слова закрывает путь к счастью. Вселенная слышит все произнесенное, и на эту звуковую вибрацию может откликнуться негативом в адрес того, кто пользуется этим словом.

2. «Не могу». Время от времени силы покидают любого человека, однако вместо того, чтобы пойти другим путем, люди часто произносят: «Я больше так не могу». Так происходит блокировка будущего, и человек получает ровно то, что просит: путь закрывается, и любые попытки преодолеть преграды не приводят к положительному результату.

3. «Дурак». Это оскорбление, произнесенное на эмоциях, может стать началом личного кризиса и отсутствия идей для дальнейших успехов. Обзывая себя, человек попросту закрывает себе путь к счастью, и больше не может находить оригинальные решения для привлечения в жизнь счастья.

4. «Устал». Действительно, порой сил не хватает, особенно если ситуация в жизни сложная, но говорить это слово опасно. Энергетический импульс лишает последних сил, что приводит к полному застою и невозможности выполнить запланированные дела. Произнося: «Я устал», человек закрывает себе путь к счастливому будущему.

5. «Бедный». Жалеть себя — нормально, однако специалисты в биоэнергетике рекомендуют делать это в позитивном ключе, не произнося негативных фраз. Произнесение слова «Бедный» ведет к нищете и запирает путь к счастью.

6. «Я не нужен». Это слово-замок лишает радости и не дает развиваться. Произнося такое, человек обрекает себя на одиночество и создает вокруг себя стену, не позволяющую общаться, знакомиться и налаживать личную жизнь.

7. «Нет». Самое простое и обыденное слово на самом деле служит источником множества проблем. Говоря себе: «Нет», человек лишается множества возможностей, ведь Вселенная воспринимает этот посыл как закрытие путей. Формулируя мысли, следует как можно реже использовать это слово, чтобы исключить дальнейшие неприятности. Речь идет именно о желаниях и развитии. Людям, которые пытаются манипулировать другими, можно и нужно отвечать: «Нет».

8. «Проблема». Это слово несет в себе проблемы. Слово-замок притягивает неприятности одну за другой, поэтому его нельзя произносить. Следует заменять его позитивной фразой, например: «Это временные трудности, которые я преодолею».

9. «Безнадежно». От этого слова буквально веет безысходностью, и для того, чтобы не привлекать в жизнь еще большие неприятности, от него лучше отказаться. Произнося слово-замок, можно с легкостью перечеркнуть все, что вело к благополучной жизни.

10. «Никогда». Это слово говорит само за себя. Его произнесение ведет в тупик. Тем, кто не хочет оказаться в плачевном положении, лучше не говорить подобного ни вслух, ни про себя.