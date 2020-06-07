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СМИ сообщили о возможных изменениях при найме на работу

СМИ сообщили о возможных изменениях при найме на работу
Российские власти рассматривают возможность введения норм, обязывающих руководителей при найме на работу отдавать предпочтение кандидатам с российским паспортом. Такая идея обсуждается в группе по реализации концепции государственной миграционной политики при администрации президента, сообщили "Известия" со ссылкой на отчет Минтруда.

На данный момент ограничения на наем иностранцев действуют только в ряде отраслей. Так, в строительных организациях без российского паспорта могут работать до 80 процентов сотрудников, в компаниях, выращивающих овощи — до половины, а в аптеке работать иностранцам запрещено.

# Россия
По материалам: ria.ru

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