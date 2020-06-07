Сроки подачи документов для поступления в колледж продлили до 25 августа

Лидия Мартынова

Сроки подачи документов для поступления в колледж продлены до конца августа, заявил замминистра просвещения Дмитрий Глушко.

Он отметил, что министерство постаралось уменьшить всю бюрократию, связанную с поступлением. Абитуриент может подать документы при помощи Почты России, по электронной почте, с помощью региональных порталов госуслуг, чтобы в простой и удобной форме отправить сканы своих документов, включая сканы медицинских справок.