Сроки подачи документов для поступления в колледж продлили до 25 августа
Сегодня, 13:42 Лидия Мартынова
Сроки подачи документов для поступления в колледж продлены до конца августа, заявил замминистра просвещения Дмитрий Глушко.
Он отметил, что министерство постаралось уменьшить всю бюрократию, связанную с поступлением. Абитуриент может подать документы при помощи Почты России, по электронной почте, с помощью региональных порталов госуслуг, чтобы в простой и удобной форме отправить сканы своих документов, включая сканы медицинских справок.
По материалам: ria.ru