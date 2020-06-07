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Стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию

Стало известно о переезде Скрипалей в Новую ЗеландиюФото: Globallookpress.com

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия переехали в Новую Зеландию. Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на источники в британском правительстве.

По данным издания, Скрипали получили от властей Великобритании материальную помощь и документы с новыми именами. До этого экс-сотрудник ГРУ с дочерью около года жили в выделенном МИ-6 жилье, отмечает The Sunday Times.

Ранее в сети появился трейлер художественного сериала «Отравления в Солсбери», повествующего об отравлении Скрипалей. В нем будет показано, как от «Новичка» пострадали жители города Солсбери. Сериал «Отравления в Солсбери» будет выходить с 14-го по 16 июня на BBC One.

Сергей и Юлия Скрипаль, как утверждают британские власти, были отравлены 4 марта 2018 года разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ.

В Лондоне полагают, что атака была санкционирована высшим руководством России. Позднее были названы имена предполагаемых отравителей — ими оказались некие Александр Петров и Руслан Боширов. Москва отрицает причастность к случившемуся со Скрипалями. Согласно расследованию Bellingcat и The Insider, Боширов на самом деле является кадровым сотрудником российской военной разведки, полковником Анатолием Чепигой, а Петров — военным врачом, сотрудником ГРУ Александром Мишкиным.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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