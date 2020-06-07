Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Страна Ближнего Востока поставила под угрозу сделку по нефти

Страна Ближнего Востока поставила под угрозу сделку по нефтиФото: Essam Al Sudani / Reuters

Ирак оказался на грани финансового краха, уровень бедности в стране растет, а сокращение добычи нефти угрожает подорвать хрупкий мир в регионе. Об этом пишет Bloomberg.

Саудовская Аравия и Россия критиковали Ирак из-за неспособности снизить производство нефти, что ставило под угрозу сделку ОПЕК+. Страна согласилась сократить добычу сырья в мае и июне почти на 25 процентов. Однако пока удалось добиться снижения менее чем на 10 процентов, что является одним из худших показателей среди всех участников сделки.

Глава отдела исследований на Ближнем Востоке банка MUFG Эсан Хоман отмечает, что иракцы давно уклоняются от своих обязанностей в ОПЕК, и будут продолжать делать это, «если не подвергнуть их внешнему мониторингу и какому-нибудь наказанию за невыполнение».

Такая ситуация сложилась в результате того, что Ирак все еще не оправился от общенациональных акций протеста в начале 2020 года, вызванных коррупцией и низким уровнем жизни. Затем последовали пандемия коронавируса и падение цен на нефть, было закрыто большинство предприятий.

Правительство Ирака заняло три триллиона динаров (2,5 миллиарда долларов) у местных банков в мае для субсидирования зарплат. «Экономика настолько больна, что людям нужна государственная поддержка. Без этого мы бы увидели голодные бунты», — сказал аналитик по Ближнему Востоку исследовательской фирмы TS Lombard Маркус Ченевикс.

Сырая нефть составляет более 90 процентов государственных доходов Ирака. Всемирный банк прогнозирует, что в этом году экономика страны сократится на 10 процентов. По данным Международного валютного фонда (МВФ), дефицит бюджета в этом году составит 22 процентов ВВП. Это выше, чем где-либо на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Ирак, Нигерия и Ангола с середины мая отказывались сокращать добычу либо наоборот, наращивали ее. Однако в июне России и Саудовской Аравии после недельных споров удалось договориться об условиях сокращения добычи нефти с этими странами.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Известный кинооператор Грейг Фрейзер рассказал о съемках "Дюны"
Известный кинооператор Грейг Фрейзер рассказал о съемках "Дюны"
Страна Ближнего Востока поставила под угрозу сделку по нефти
Страна Ближнего Востока поставила под угрозу сделку по нефти
Менеджер Бари Алибасова сообщил о его исчезновении
Менеджер Бари Алибасова сообщил о его исчезновении
В Мексике за сутки выявили 3593 новых случая COVID-19
В Мексике за сутки выявили 3593 новых случая COVID-19
Глава МВД потребовал обеспечить безопасность на голосовании по поправкам
Глава МВД потребовал обеспечить безопасность на голосовании по
Футбольные фанаты избили полицейских из-за коронавируса
Футбольные фанаты избили полицейских из-за коронавируса
Названа новая привычка россиян эпохи постпандемии
Названа новая привычка россиян эпохи постпандемии
Ученые: Как Россия может выйти из нефтяного кризиса
Ученые: Как Россия может выйти из нефтяного кризиса
Польский регулятор набросил цену на транзит российского газа
Польский регулятор набросил цену на транзит российского газа
Елизавета Боярская показала, какой подарок Максим Матвеев сделал своими руками для их младшего сына
Елизавета Боярская показала, какой подарок Максим Матвеев сделал
Найдена единственная востребованная услуга в апреле
Найдена единственная востребованная услуга в апреле
Эксперимент российских специалистов раскрыл природу железных метеоритов
Эксперимент российских специалистов раскрыл природу железных

Топ на сегодня

Замдиректора НИИ Склифасовского рассказал, какой может быть вторая волна COVID-19
Замдиректора НИИ Склифасовского рассказал, какой может быть вторая
Уже более 65 тысяч москвичей подали заявки на участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию
Уже более 65 тысяч москвичей подали заявки на участие в электронном
Путин удивился словам главы Бурятии о стоимости библиотеки
Путин удивился словам главы Бурятии о стоимости библиотеки
Путин анонсировал корректировки в нацпроекты, в том числе по культуре
Путин анонсировал корректировки в нацпроекты, в том числе по культуре
Маховик времени: от похорон брендов до чтений с Рудковской — куда ходили Лопырева, Цейтлина, Бондарчук и другие в 2009 году
Маховик времени: от похорон брендов до чтений с Рудковской — куда

Еще по теме

Страны ОПЕК договорились снизить нефтедобычу впервые за 8 лет
Россия согласилась сократить добычу нефти
США сократили добычу нефти почти как Россия и Саудовская Аравия
Brent упала к $49 из-за роста добычи на Ближнем Востоке, укрепления доллара