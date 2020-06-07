Страна Ближнего Востока поставила под угрозу сделку по нефти

Вадим Карасев

Фото: Essam Al Sudani / Reuters

Ирак оказался на грани финансового краха, уровень бедности в стране растет, а сокращение добычи нефти угрожает подорвать хрупкий мир в регионе. Об этом пишет Bloomberg.

Саудовская Аравия и Россия критиковали Ирак из-за неспособности снизить производство нефти, что ставило под угрозу сделку ОПЕК+. Страна согласилась сократить добычу сырья в мае и июне почти на 25 процентов. Однако пока удалось добиться снижения менее чем на 10 процентов, что является одним из худших показателей среди всех участников сделки.

Глава отдела исследований на Ближнем Востоке банка MUFG Эсан Хоман отмечает, что иракцы давно уклоняются от своих обязанностей в ОПЕК, и будут продолжать делать это, «если не подвергнуть их внешнему мониторингу и какому-нибудь наказанию за невыполнение».

Такая ситуация сложилась в результате того, что Ирак все еще не оправился от общенациональных акций протеста в начале 2020 года, вызванных коррупцией и низким уровнем жизни. Затем последовали пандемия коронавируса и падение цен на нефть, было закрыто большинство предприятий.

Правительство Ирака заняло три триллиона динаров (2,5 миллиарда долларов) у местных банков в мае для субсидирования зарплат. «Экономика настолько больна, что людям нужна государственная поддержка. Без этого мы бы увидели голодные бунты», — сказал аналитик по Ближнему Востоку исследовательской фирмы TS Lombard Маркус Ченевикс.

Сырая нефть составляет более 90 процентов государственных доходов Ирака. Всемирный банк прогнозирует, что в этом году экономика страны сократится на 10 процентов. По данным Международного валютного фонда (МВФ), дефицит бюджета в этом году составит 22 процентов ВВП. Это выше, чем где-либо на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Ирак, Нигерия и Ангола с середины мая отказывались сокращать добычу либо наоборот, наращивали ее. Однако в июне России и Саудовской Аравии после недельных споров удалось договориться об условиях сокращения добычи нефти с этими странами.