Строительство первой «конки» в Москве началось 148 лет назад

Влада Некрасова

7 июня 1872 года в Москве началось строительство конно-железной дороги. До этого в городе не было регулярного и доступного вида общественного городского транспорта.

Все первые средства массового пассажирского транспорта были основаны на использовании конной тяги. Это были дилижансы, омнибусы и другие многоместные экипажи. Более зажиточные москвичи пользовались услугами извозчиков или собственными каретами. Но все эти средства передвижения не могли обеспечить потребности жителей Москвы и повысить скорость передвижения.

К середине 19 века начали строить железные дороги, и в Москве тоже решили использовать преимущества рельсового транспорта. Конно-железная дорога или «конка» стала предшественником электрического трамвая.

Первая такая дорога появилась в 1852 году в Нью-Йорке, а затем конки построили и в Европе. В России конку впервые организовали в 1854 году в окрестностях Санкт-Петербурга. Предложение о проведении линии конно-железной городской дороги в Москве обсуждалось ещё на заседании Городской думы в 1863 году. Но только в апреле 1872 года был утверждён проект строительства.

Первую московскую «конку» проложили от Тверской заставы до Красной площади. Её строительство было начато в связи с проведением летом 1872 года в Москве Политехнической выставки и приурочено к 200-летию со дня рождения Петра Великого. Торжественное открытие состоялось в день открытия выставки — 7 июля 1872 года. На мероприятии присутствовал и Александр II. «Конка» представляла собой крытые вагоны длиной 8 метров и шириной 2 метров. Каждый мог вместить 40 пассажиров, сиденья были устроены внутри и на крыше-империале, при этом дамам сидеть вверху возбранялось. Вагон по рельсовым путям тянула пара лошадей, управляемая кучером.

К 1900 году сеть конно-железных дорог в Москве составила 94 километров. На 25 линиях курсировал 241 вагон. Пассажиры могли ехать по всем направлениям по одному пересадочному билету, что удешевляло стоимость проезда для большинства москвичей и значительно увеличило число пассажиров, пользовавшихся конкой.