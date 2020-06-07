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Sunday Times рассказала о новом месте жительства Сергея и Юлии Скрипаль

Sunday Times рассказала о новом месте жительства Сергея и Юлии Скрипаль

Британская газета The Sunday Times рассказала о новой жизни бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Высокопоставленный источник в правительстве утверждает, что теперь они живут в Новой Зеландии.

Эта информация косвенно подтверждает прошлогодние слухи о том, что отец и дочь переселились в одну из стран "Пяти глаз" (США, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия). Рассматривался также вариант их проживания в Штатах.

Согласно актуальным данным, Скрипали получили новые имена. До конца жизни им придется избегать контактов с прессой и близкими, хотя бывший сосед перебежчика в Великобритании утверждает, что получил от него открытку полгода назад.

В 2019 году также сообщалось, что Сергей Скрипаль впервые после инцидента в Солсбери позвонил родственникам.

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По материалам: uposters.ru

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