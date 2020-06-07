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«Так я уже труп?»: под Херсоном задержали водителя с рекордным содержанием алкоголя в крови (видео)

«Так я уже труп?»: под Херсоном задержали водителя с рекордным содержанием алкоголя в крови (видео)

Руслан ПОДГОРНЫЙ, «ФАКТЫ» (Николаев)

Поздно вечером в Херсонской области на трассе Одесса — Мелитополь — Новоазовск патрульные за превышение скорости остановили автомобиль Peugeot 807 под управлением жителя Винницкой области, где недавно пьяный водитель покусал полицейского. Во время проверки документов у водителя были замечены признаки алкогольного опьянения. Мужчина утверждал, что принимал спиртное днем ранее, очень не хотел проходить тест на алкоголь на «Драгере» и предлагал «договориться». Однако все же его «уговорили» пройти тест, предупредив об уголовной ответственности за предложение взятки.

Как сообщили «ФАКТАМ» в патрульной полиции Херсонской области, результат тестирования ошеломил и водителя, и полицейских, и свидетелей — 5 промилле, то есть превышение допустимой нормы содержания алкоголя в крови в 25 раз.

- Так это я труп? — удивился гражданин, еле державшийся на ногах.

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Оказалось, у «трупа» это не первый случай управления авто в нетрезвом состоянии. Ранее он решением суда был лишен водительских прав на год. Кроме того, на водительском удостоверении, которое предоставил мужчина, инспекторы заметили признаки подделки, а судя по серии и номеру, документ принадлежал другому человеку.

В итоге на водителя составили админпротокол, ему грозят штраф и лишение права вождения. И даже более того: когда машину стали грузить на эвакуатор, винничанин снова предложил «порешать вопрос», и патрульные вызвали следственно-оперативную группу, которая таки оформила материалы о предложении взятки.

Напомним, ранее в Харькове полицейские задержали пьяного водителя-священника, который, выйдя из авто, едва стоял на ногах.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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