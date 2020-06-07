Таро-прогноз на неделю с 8 по 14 июня 2020 года

Вадим Карасев

Половина года за спиной, и множество идей уже получили воплощение в реальной жизни. Расклады старших Арканов на вторую неделю июня помогут Знакам Зодиака определиться с дальнейшими целями, а также без труда завершить начатое.

Расклады карт Таро помогают многим обрести уверенность в своих силах и найти способ открыть в себе новые таланты. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают познакомиться с очередным прогнозом на вторую неделю июня, чтобы скорректировать планы и заранее узнать о том, какие события произойдут в ближайшие семь дней. Подсказки старших Арканов дают возможность изменить судьбу и приблизить успех в считанные дни, если при этом не бояться ответственности и принятия самостоятельных решений.

Овен





Аркан «Маг» сулит Овнам активное начало недели. По этой карте предприимчивость и умение находить оригинальные решения позволят быстро прийти к успеху, а также зарекомендовать себя в деловой среде.

Карта «Суд» предвещает освобождение. Это может быть завершение сложного дела, отказ от общения с манипуляторами или иные значимые дела, способные привести к избавлению от лишнего. Овнам эта карта обещает почет и славу, если они найдут в себе силы потрудиться на свое благополучие.

Карта «Смерть» указывает на период серьезных перемен, которым не стоит противиться. По этому Аркану Овны смогут оставить за спиной все, что сдерживало их и не давало развиваться.

Телец





Начало недели, судя по карте «Смерть», будет не самым простым. По этому Аркану Тельцам предстоит завершение очередного этапа жизни и пересмотр приоритетов. Несмотря на некоторые трудности, впереди ждет светлая полоса, особенно если не противиться переменам.

Аркан «Повешенный» указывает на вынужденную остановку, когда дела не двигаются и кажется, что все зашло в тупик. Совет карты — найти причину, чтобы провести работу над ошибками и продолжить запланированные дела.

«Правосудие» в раскладе — карта ответственности и честности. По ней Тельцам предстоит выбрать путь к успеху и отказаться от обмана, чтобы в скором времени не сталкиваться с проблемами, возникающими из-за желания сжульничать.

Близнецы





По карте «Императрица» Близнецов ждет спокойное начало недели. У них появится уверенность в своих силах. Согласно этому Аркану, Близнецы смогут достичь успехов, если не станут торопиться. Знаки судьбы укажут верный путь.

Аркан «Башня» сулит Близнецам резкие перемены, которые придут в жизнь внезапно. Совет карты — не противиться неизбежному, чтобы оставить в прошлом все, что больше не актуально, и двигаться дальше без груза на плечах.

По карте «Колесница» в последние дни недели Близнецы смогут совершить рывок к поставленной цели и привлечь в жизнь благополучие. Аркан указывает на необходимость действий для того, чтобы не упустить предоставленных возможностей.

Рак





Карта «Дурак» говорит о необходимости действий и внимательности, без которых Раки не смогут завершить начатое. Совет карты — нести ответственность за свои поступки, чтобы позже не проводить работу над ошибками.

Аркан «Смерть» в раскладе — знак перемен и освобождения. По ней Раки в середине июньской недели смогут оставить за спиной все, что мешает развитию. Не стоит бояться перемен, которые вдохнут жизнь в новые и интересные проекты.

Согласно карте «Дьявол», Ракам в выходные дни важно сохранять бдительность, чтобы преодолеть ловушки судьбы. Аркан сулит неприятности лишь в том случае, если Раки будут потакать своим слабостям.

Лев





Аркан «Иерофант» сулит Львам отличное начало недели. По этой карте важно расставить приоритеты, чтобы как можно скорей достичь нужной цели и не оступиться в шаге от победы.

Карта «Луна» говорит о тайнах, которые Львы смогут узнать, если будут внимательно следить за развитием событий. Аркан указывает на возможность найти тайных врагов и недоброжелателей, которые мешают привлечению в жизнь счастья.

По карте «Повешенный» Львам не стоит торопиться с выводами и пытаться сдвинуть дела с мертвой точки. Аркан говорит о том, что умение выжидать порой не менее важно, и во время паузы будет возможность собраться с мыслями и найти выход из трудного положения.

Дева





Аркан «Влюбленные» всегда указывает на необходимость выбора. По этой карте Девам нельзя торопиться и полагаться на мнение окружения. Лишь собственные умозаключения будут правильными и помогут найти верный путь к счастью.

Карта «Правосудие» говорит о необходимости поступать честно по отношению не только к себе, но и к окружению. Каждый промах откликнется в будущем, и Девам придется тратить время на работу над ошибками.

По карте «Дурак» Девам нельзя халатно относиться к тому, что они делают. Любая ошибка отдалит от цели, а значит, нужно внимательно следить за событиями. В этом случае будет проще справиться с трудностями и не оступиться.

Весы





«Императрица» в раскладе — карта, сулящая Весам отличное начало недели. По этому Аркану нет препятствий на пути к долгожданной цели, однако торопить события не имеет смысла. Все произойдет вовремя, и Весы могут быть уверены в том, что движутся в верном направлении.

«Правосудие» в раскладе говорит о важности активных действий. По этому Аркану Весы будут успешны в выбранном деле, если не станут перекладывать ответственность на окружающих и будут принимать самостоятельные решения.

«Отшельник» символизирует временную изоляцию. По этому Аркану Весы смогут взять паузу, чтобы разобраться в ситуации, ответить себе на важные вопросы, а также восполнить запас сил и энергии.

Скорпион





Аркан «Звезда» сулит Скорпионам прекрасное начало недели. По этой карте препятствий на пути нет, и если Скорпионы не откажутся от планов, то они смогут воплотить их в жизнь без особых усилий.

Карта «Луна» предупреждает Скорпионов о неожиданных событиях, предугадать которые вряд ли получится. Совет карты — не посвящать посторонних в свои планы, чтобы исключить вмешательство недоброжелателей в свою жизнь.

«Колесница» в раскладе — карта движения и активности. По этому Аркану Скорпионы без труда привлекут в жизнь необходимые перемены, если не будут откладывать дела в долгий ящик и сомневаться в своих силах.

Стрелец





Аркан «Императрица» говорит о важности природной интуиции, которая поможет преодолеть возникающие проблемы. По этой карте спешка не приведет к успехам, а значит, Стрельцам важно достичь внутренней гармонии.

Карта «Дьявол» в раскладе предупреждает об искушениях и обмане. По этому Аркану Стрельцов в середине недели поджидают ловушки, которые необходимо обойти стороной, чтобы не лишать себя счастливого будущего.

Карта «Звезда» — позитивный Аркан, сулящий Стрельцам отличное завершение недели. По этой карте исполняются мечты и жизнь налаживается, а значит, можно смело загадывать заветное желание.

Козерог





Аркан «Маг» сулит Козерогам удачу в делах. Находчивость и умение подстраиваться под меняющиеся обстоятельства позволят Козерогам без труда справиться со сложными делами и привлечь в жизнь позитивные перемены.

Согласно Аркану «Повешенный», дела могут идти не по плану, однако Козероги смогут найти выход из сложившейся ситуации. Совет карты — не торопить события и обдуманно приступать к решению вопросов.

«Верховная жрица» в раскладе — карта интуиции и мудрости, благодаря которым Козероги смогут обойти своих конкурентов. Внутренний голос поможет найти верные решения и без труда справиться с любыми трудностями.

Водолей





«Отшельник» в раскладе для Водолеев — карта временной изоляции. В начале недели им предстоит на время оставить дела, чтобы составить план действий и своевременно отказаться от всего, что утратило актуальность.

Аркан «Мир» сулит спокойную середину недели, когда нет препятствий на пути к поставленной цели. По этой карте Водолеи смогут получить все, о чем мечтают, если не свернут с намеченного пути.

Карта «Правосудие» обещает успех в делах, но при этом Водолеям нужно взять себя в руки, чтобы не наделать ошибок. Спешка и невнимательность доставят много хлопот в будущем, а значит, в конце недели Водолеям нельзя расслабляться.

Рыбы





По карте «Дурак» Рыбы смогут преодолеть любые сложности, если проявят находчивость и перестанут искать одобрения со стороны окружающих. Счастье и благополучие зависят лишь от них, а значит, настала пора менять свою жизнь к лучшему и идти своим путем.

«Башня» в раскладе — карта, указывающая на то, что не все цели будут достигнуты. Рыбам предстоит пересмотреть свои планы, чтобы отказаться от всего, что утратило актуальность и больше не принесет никакой пользы.

Карта «Луна» указывает на то, что за Рыбами пристально наблюдают, а значит, представителям созвездия понадобится выдержка. Рыбам не стоит делиться планами с окружением, чтобы не попасть во власть манипуляторов.