Техники и советы сексологов: как прокачать свой оргазм

Вадим Карасев

NEWSTES.RU собрал советы экспертов-сексологов, как испытать фееричный оргазм и почувствовать особенную связь со своим партнером.

Добавьте прелюдию

Исследование, опубликованное научным американским журналом "Гормоны и поведение" (Hormones and Behavior), показывает, что повышение количества окситоцина (гормона любви) помогло парам испытывать более интенсивные оргазмы. Для этого не требуется пить какие-либо добавки или витамины, на самом деле достаточно продлить прелюдию: больше объятий и поцелуев могут сделать свое дело.





Поставьте на паузу

Наука говорит, что вместо того, чтобы двигаться к финишной прямой, важнее растянуть удовольствие. Как раз тот случай, когда само путешествие важнее, чем конечная цель. Сексологи советуют сделать небольшую паузу перед самой разрядкой, а потом вернуться к точке кульминации. Эта уловка поможет сделать оргазм еще фееричнее.





Упражнения, упражнения и еще раз упражнения

Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Evolution and Human Behavior, спорт или фитнес приводят к повышению уровня тестостерона у женщин на 24%. А увеличение содержания этого гормона, в свою очередь, повышает либидо. Кроме того, физическая активность стимулирует приток крови к области гениталий, усиливает желание и поднимает настроение.





Включите тепло

Перед сексом примите горячую ванну или, если времени мало, положите теплое полотенце на вульву на несколько минут. По словам Хильды Хатчерсон, автора книги "Удовольствие", тепло увеличивает приток крови к влагалищу, что приводит к повышенному выделению смазки и большей чувствительности.

Попробуйте тантрический метод

Как объясняет преподаватель тантры и основатель Института тантры Чандра Бинду, Доун Картрайт, использование силы дыхания может привести в равновесие рассудок и сделать его сверхчувствительным к ощущениям всего тела. Откройте для себя оргазмические радости, дыша и покачиваясь, а затем напрягайте мышцы тазового дна перед сексом.





Тантра начинается с пристального взгляда и изучения. Сядьте напротив вашего партнера в удобном положении, лицом к нему. Смотрите пристально в глаза друг другу от 30 секунд до одной минуты, следите, чтобы ваши глаза не метались из стороны в сторону. Сочувствие передается через зрительный контакт, и чувство глубокого понимания и заботы со стороны вашего партнера часто выводит оргазмы на новый уровень. Мои клиенты говорят, что, когда они смотрят в глаза перед сексом, их оргазмы ощущаются иначе, они чувствуют невероятную связь со своим любимым человеком, — говорит Холли Ричмонд, психолог в соматической клинике и сексотерапевт.

Выпейте возбуждающий напитокПусть древний сексуальный стимулятор сотворит свое волшебство: согрейте молоко, добавьте туда щепотку шафрана и выпейте, — советует Ализа Барон Коэн, автор книги "Секс: как заново пробудить желание".

Шафран, который начинает интенсивно пахнуть при нагревании, считался афродизиаком в течение тысяч лет.





Зарядите аккумуляторы

Женщины, которые используют вибраторы, говорят, что им легче достичь оргазма во время секса с партнером (без вибратора). В этом мы смогли убедиться благодаря опросу, проведенному с 1 656 женщинами в центре Бермана.

Те, кто против игрушек в спальне ничего не имеет, могут попробовать миниатюрную вибрирующую пулю или один из вибраторов для пар от We-Vibe.





За последние пять лет появились "умные вибраторы", работающие по принципу теледилдоники. Они позволяют дистанционно подключаться к нашим партнерам из любой точки мира, синхронизируя "шаблоны удовольствия". Есть также устройства, которые используют технологию биологической обратной связи, чтобы узнать больше о том, что вам (или вашему партнеру) нужно для большего удовольствия, а также в какое время суток вы испытываете самые яркие оргазмы и какие настройки вибрации предпочитаете, — отмечает эксперт.

Подобрать лучший момент

В течение первых двух дней менструального цикла у женщин повышается уровень тестостерона и либидо, а грудь и клитор становятся сверхчувствительными.





Габриэль Лихтерман, автор книги "28 дней: что ваш цикл рассказывает о вашей личной жизни и настроении", уверен, что вероятность интенсивных оргазмов в эти дни значительно возрастает. Эксперты также предполагают, что гетеросексуальным парам в таком случае лучше заниматься любовью рано утром, когда у мужчин наивысший уровень тестостерона в крови.

Смените ритм

По словам писательницы Эмили Дубберли, можно повысить свои шансы на кульминацию во время секса с помощью техники выравнивания коитала (версия миссионерской позиции). Первоначально созданная психотерапевтом Эдвардом Эйхелем, техника выравнивания половых органов, также известная как CAT, была впервые описана в "Журнале сексуальной и семейной терапии" в 1980-х годах.





Пусть ваш партнер (если это мужчина) ляжет на вас, а его таз будет прямо над вашим. Обхватите ногами его бедра и осторожно покачивайтесь. Двигайтесь вверх и вперед, чтобы ваш клитор соприкасался с основанием его члена. Терпение является ключевым фактором в этом процессе: нужно найти свой ритм и придерживаться его, пока не достигнете оргазма, — советует эксперт.





Неудивительно, что этот метод работает. Ведь 36,6% женщин нуждаются в стимуляции клитора для оргазма, почти 7 из 10 женщин фокусируются исключительно на клиторе во время мастурбации.

Практикуйте осознанную мастурбацию

Доктор Джессика О'Рейли, сексолог и эксперт We-Vibe, советует сосредотачиваться на удовольствии и мастурбировать в течение 15—30 минут, не зацикливаясь на достижении разрядки.





Исследуйте каждый квадратный сантиметр своего тела руками, со смазкой, массажным маслом, вибрирующими игрушками или предметами различной текстуры и температуры. Когда вы знакомитесь с уникальными реакциями своего тела на прикосновения, вы можете обнаружить, что получаете удовольствие и без оргазма, так как меньше зацикливаетесь на кульминации, — советует эксперт.

Больше думайте о себе

Еще один профессиональный совет от доктора О'Рейли: будьте немного более эгоистичной.Часто мы не можем по-настоящему наслаждаться половым актом, потому что слишком сосредоточены на желании доставить удовольствие. Мы беспокоимся, что думают, чувствуют и видят наши партнеры. Мы будто зрители, а не участники процесса. Это является противоположностью удовольствию, поэтому чаще спрашивайте себя, чего хотите именно вы, — говорит эксперт.





Не старайтесь испытать оргазм слишком сильно

Это может показаться нелогичным, но, по словам доктора Джилл Макдевитт, следует прекратить постоянные попытки достичь кульминации, вместо этого позвольте себе расслабиться.





Это старая уловка, используемая сексопатологами, когда клиент испытывает трудности с достижением оргазма. Нередко люди попадают в ловушку, потому что слишком целеустремленно идут к цели (наедине с самим собой или с партнером). Они сильно сфокусированы на оргазме, а важно сосредоточиться на процессе: замечать каждое прикосновение, каждый поцелуй, каждое движение, — отмечает эксперт.

Повторить упражнения Кегеля

Многие сексологи уверены, что ключ к ярким оргазмам — это натренированные мышцы тазового дна.

Пара упражнений не приведет к каким-либо заметным изменениям, но последовательные, регулярные, непрерывные занятия по прокачке мышц тазового дна, безусловно, помогут. Если это звучит слишком сложно, то я рекомендую импульсный электронный стимулятор Dual Wand от Cal Exotics. Это силиконовый вибратор со стимулятором клитора и точки G, который мягко сокращает и автоматически расслабляет эти мышцы, чтобы вы могли без проблем тренироваться, одновременно мастурбируя, — говорит доктор Макдевитт.





Найдите свои сексуальные ускорители

Сексолог из Чикаго Гиги Энгл говорит, что важно изучить себя и понять, что именно вас заводит, а что снижает желание.У всех есть сексуальные тормоза и ускорители, они усиливают наше желание или замедляют его. Надо выяснить, что нужно вам и вашему партнеру, чтобы прийти в нужное настроение и возбудиться. Этот метод подходит для пар с несовпадающими либидо и нужен, чтобы найти общий язык. Подумайте об эротических образах или словах, уделите время исследованию своей сексуальности вместе с партнером. Это впоследствии поможет испытать оргазмы, — объясняет она.



