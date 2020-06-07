Туризм Камбоджи из-за коронавируса потеряет три миллиарда долларов

Влада Некрасова

По словам министра туризма Камбоджи Тонга Хона, в этом году из-за распространения пандемии страна столкнется с огромными потерями в доходах от туристического сектора, падение составит около трех миллиардов долларов США, сообщает Bangkok Post.

За первые четыре месяца Камбоджа приняла 1,16 миллиона иностранных посетителей, что на 52 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

По словам министра, к настоящему времени в Камбодже было закрыто около 2956 предприятий, связанных с туризмом, в результате чего еще 45 405 человек остались безработными.

Министерство туризма на этой неделе ввело дополнительные меры безопасности для гостиниц, ресторанов, транспорта и курортов, чтобы сдержать распространение коронавируса после того, как туристическая деятельность начнет восстанавливаться.