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У главного раввина России диагностирован коронавирус

У главного раввина России диагностирован коронавирус

Главный раввин России Берл Лазар инфицирован коронавирусом, он находится под наблюдением врачей.

«У раввина Лазара диагностирован коронавирус, он находится под наблюдением врачей. Состояние его здоровья не вызывает особых опасений», — сообщили сегодня, 7 июня, ТАСС в пресс-службе раввина.

Напомним, в марте в больницу с коронавирусом попал раввин московской синагоги на Большой Бронной Ицхак Коган.

По данным на 7 июня, в России насчитывается 467 673 инфицированных коронавирусом, выздоровел 226 731 человек, умерли 5 859.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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