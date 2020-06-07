Ученые: Как Россия может выйти из нефтяного кризиса
Российские ученые считают, что будущее нефтегазового комплекса России связано не столько с добычей нефти и газа, сколько с углублением переработки углеводородного сырья. Это необходимо для выпуска продуктов высоких переделов — от топлива до полимеров.
Специалисты Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука (ИНГГ) СО РАН проанализировали причины текущего нефтяного кризиса и предложили пути выхода из него. Проработкой этого проекта ученые займутся в рамках президентского гранта.
Катализатором для резкого снижения цен на черное золото стали Соединенные Штаты Америки, напоминают они. В последнее десятилетие США совершили технический рывок в области добычи сланцевой нефти. Эффективность работы американских добывающих установок росла на протяжении всех 2010-х годов, и количество сырья на рынке значительно выросло, что в итоге привело к резкому снижению цен.
Ранее падение удавалось сдерживать благодаря соглашению ОПЕК+, к которому в 2016 году присоединилась и Россия. Ведущие игроки рынка, включая РФ, Саудовскую Аравию, Иран, Ирак и другие страны, постепенно сокращали добычу нефти. В итоге цена сорта Brent выросла с 30,7 доллара за баррель в январе 2016 года до 81 доллара за баррель в октябре 2018-го. Однако США не присоединились к ОПЕК+ и продолжили наращивать добычу сланцевой нефти, что со временем нивелировало все усилия участников соглашения. Благодаря новым технологиям это оставалось экономически оправданным даже при относительно низких ценах. К началу 2020-х годов США добывали рекордные 5,8 тысячи баррелей сланцевой нефти в день.
По их словам, для преодоления сложившейся ситуации нужно прежде всего развивать новые технологии. Ученые полагают, что будущее нефтегазового комплекса России связано не столько с добычей нефти и газа, сколько с углублением переработки углеводородного сырья. Это необходимо для выпуска продуктов высоких переделов — от топлива до полимеров.
Она обратила внимание на то, что «сопутствующим эффектом станет укрепление и диверсификация доходов в регионах ресурсного типа, создание новых рабочих мест, повышение энергетической обеспеченности».
Проработкой этого проекта ученые института займутся в рамках президентского гранта «Развитие научных основ прогнозирования производства и потребления энергетических ресурсов в России и мире с учетом крупных структурных сдвигов в мировом энергопотреблении, межтопливной конкуренции, альтернативных источников, экологии» и гранта РФФИ «Научное обоснование решения актуальных междисциплинарных задач эффективного развития нефтегазового комплекса России на этапе перехода к новой парадигме недропользования: институциональные, региональные, сырьевые и экологические аспекты».
В ближайшее десятилетие подобная работа будет особенно важна, поскольку цены на нефть могут вернуться на докризисный уровень только к 2030-м годам, указывают специалисты. О таком развитии событий свидетельствует статистика предыдущих лет, когда цены на нефть марки Brent держались на стабильно низком уровне с середины 1980-х по середину 2000-х годов: по курсу 2018 года это было бы 30−40 долларов за баррель, при этом негативного сценария можно избежать.