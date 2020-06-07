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Ученые: Как Россия может выйти из нефтяного кризиса

Ученые: Как Россия может выйти из нефтяного кризиса

Российские ученые считают, что будущее нефтегазового комплекса России связано не столько с добычей нефти и газа, сколько с углублением переработки углеводородного сырья. Это необходимо для выпуска продуктов высоких переделов — от топлива до полимеров.

Специалисты Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука (ИНГГ) СО РАН проанализировали причины текущего нефтяного кризиса и предложили пути выхода из него. Проработкой этого проекта ученые займутся в рамках президентского гранта.

Катализатором для резкого снижения цен на черное золото стали Соединенные Штаты Америки, напоминают они. В последнее десятилетие США совершили технический рывок в области добычи сланцевой нефти. Эффективность работы американских добывающих установок росла на протяжении всех 2010-х годов, и количество сырья на рынке значительно выросло, что в итоге привело к резкому снижению цен.

Ранее падение удавалось сдерживать благодаря соглашению ОПЕК+, к которому в 2016 году присоединилась и Россия. Ведущие игроки рынка, включая РФ, Саудовскую Аравию, Иран, Ирак и другие страны, постепенно сокращали добычу нефти. В итоге цена сорта Brent выросла с 30,7 доллара за баррель в январе 2016 года до 81 доллара за баррель в октябре 2018-го. Однако США не присоединились к ОПЕК+ и продолжили наращивать добычу сланцевой нефти, что со временем нивелировало все усилия участников соглашения. Благодаря новым технологиям это оставалось экономически оправданным даже при относительно низких ценах. К началу 2020-х годов США добывали рекордные 5,8 тысячи баррелей сланцевой нефти в день.

«Все это, вкупе с сокращением добычи у ведущих игроков, позволило США на треть увеличить свою долю на нефтяном рынке: если в начале 2016 года Штаты занимали 11,3%, то к началу 2019-го — уже 15,5%. Поскольку продлить соглашение ОПЕК+ в начале 2020 года не удалось, это привело лишь к дальнейшему снижению цен и нефтяному кризису, который затронул и Россию», — указывают специалисты института.

По их словам, для преодоления сложившейся ситуации нужно прежде всего развивать новые технологии. Ученые полагают, что будущее нефтегазового комплекса России связано не столько с добычей нефти и газа, сколько с углублением переработки углеводородного сырья. Это необходимо для выпуска продуктов высоких переделов — от топлива до полимеров.

«Новые центры нефти и газа слабо развиты в плане транспортной инфраструктуры, а строительство перерабатывающих и химических комплексов вблизи месторождений ускорит формирование портовой, автомобильной и железнодорожной инфраструктуры», — пояснила завлабораторией Центра экономики недропользования нефти и газа ИНГГ СО РАН доктор экономических наук, профессор Ирина Филимонова.

Она обратила внимание на то, что «сопутствующим эффектом станет укрепление и диверсификация доходов в регионах ресурсного типа, создание новых рабочих мест, повышение энергетической обеспеченности».

Проработкой этого проекта ученые института займутся в рамках президентского гранта «Развитие научных основ прогнозирования производства и потребления энергетических ресурсов в России и мире с учетом крупных структурных сдвигов в мировом энергопотреблении, межтопливной конкуренции, альтернативных источников, экологии» и гранта РФФИ «Научное обоснование решения актуальных междисциплинарных задач эффективного развития нефтегазового комплекса России на этапе перехода к новой парадигме недропользования: институциональные, региональные, сырьевые и экологические аспекты».

В ближайшее десятилетие подобная работа будет особенно важна, поскольку цены на нефть могут вернуться на докризисный уровень только к 2030-м годам, указывают специалисты. О таком развитии событий свидетельствует статистика предыдущих лет, когда цены на нефть марки Brent держались на стабильно низком уровне с середины 1980-х по середину 2000-х годов: по курсу 2018 года это было бы 30−40 долларов за баррель, при этом негативного сценария можно избежать.

«Факторами, стимулирующими рост нефтяных цен, станут прежде всего сокращение добычи нефти США и странами — участницами соглашения ОПЕК+, включая Россию, что отчасти мы можем наблюдать уже сейчас, а также рост потребления нефти в Азиатско-Тихоокеанском регионе (прежде всего в Китае) после окончания пандемии COVID-19», — прокомментировала Филимонова.
# Россия
По материалам: eadaily.com

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