Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Университет Джонса Хопкинса вернул данные по коронавирусу в Бразилии

Университет Джонса Хопкинса вернул данные по коронавирусу в БразилииФото: Rahel Patrasso / REUTERS

Сайт проекта Университета Джонса Хопкинса, собирающего актуальную информацию по коронавирусу в мире, вернул в сводку данные из Бразилии.

Ранее сайт приостановил публикацию информации о случаях заражения в Бразилии. Также портал исключил страну из государств с выявленными случаями болезни. Это было сделано после того, как минздрав латиноамериканской страны приостановил публикацию актуальной информации. По словам президента Бразилии Жаира Болсонару, обновление общей информации «не отражает момент, в котором находится страна».

По обновленным данным, в Бразилии зафиксирован 645 771 случай заражения коронавирусом, 35 026 человек умерли, 266 940 пациентов выздоровели. Всего в мире выявлено 6 855 858 инфицированных, более 398 тысяч пациентов с COVID-19 скончались.

# Главные новости
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Песков: поправки в Конституцию примут лишь в случае одобрения гражданами
Песков: поправки в Конституцию примут лишь в случае одобрения
Эксперт рассказал, надо ли ставить антивирус на смартфон
Эксперт рассказал, надо ли ставить антивирус на смартфон
Помпео сравнил Китай с нацистской Германией
Помпео сравнил Китай с нацистской Германией
Университет Джонса Хопкинса вернул данные по коронавирусу в Бразилии
Университет Джонса Хопкинса вернул данные по коронавирусу в Бразилии
Мексика подтвердила позицию по принятому в апреле соглашению ОПЕК+
Мексика подтвердила позицию по принятому в апреле соглашению ОПЕК+
8 физических и реальных признаков того, что кто-то думает о вас именно сейчас
8 физических и реальных признаков того, что кто-то думает о вас
СМИ узнало подробности избиения чиновника в Ялте
СМИ узнало подробности избиения чиновника в Ялте
Бэнкси посвятил новую картину протестам в США
Бэнкси посвятил новую картину протестам в США
Известный кинооператор Грейг Фрейзер рассказал о съемках "Дюны"
Известный кинооператор Грейг Фрейзер рассказал о съемках "Дюны"
Страна Ближнего Востока поставила под угрозу сделку по нефти
Страна Ближнего Востока поставила под угрозу сделку по нефти
Менеджер Бари Алибасова сообщил о его исчезновении
Менеджер Бари Алибасова сообщил о его исчезновении
В Мексике за сутки выявили 3593 новых случая COVID-19
В Мексике за сутки выявили 3593 новых случая COVID-19

Топ на сегодня

Замдиректора НИИ Склифасовского рассказал, какой может быть вторая волна COVID-19
Замдиректора НИИ Склифасовского рассказал, какой может быть вторая
Уже более 65 тысяч москвичей подали заявки на участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию
Уже более 65 тысяч москвичей подали заявки на участие в электронном
Путин удивился словам главы Бурятии о стоимости библиотеки
Путин удивился словам главы Бурятии о стоимости библиотеки
Путин анонсировал корректировки в нацпроекты, в том числе по культуре
Путин анонсировал корректировки в нацпроекты, в том числе по культуре
Маховик времени: от похорон брендов до чтений с Рудковской — куда ходили Лопырева, Цейтлина, Бондарчук и другие в 2009 году
Маховик времени: от похорон брендов до чтений с Рудковской — куда

Еще по теме

Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 28 мая
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 16 мая
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 14 мая
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 27 мая