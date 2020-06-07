Университет Джонса Хопкинса вернул данные по коронавирусу в Бразилии

Вадим Карасев

Фото: Rahel Patrasso / REUTERS

Сайт проекта Университета Джонса Хопкинса, собирающего актуальную информацию по коронавирусу в мире, вернул в сводку данные из Бразилии.

Ранее сайт приостановил публикацию информации о случаях заражения в Бразилии. Также портал исключил страну из государств с выявленными случаями болезни. Это было сделано после того, как минздрав латиноамериканской страны приостановил публикацию актуальной информации. По словам президента Бразилии Жаира Болсонару, обновление общей информации «не отражает момент, в котором находится страна».

По обновленным данным, в Бразилии зафиксирован 645 771 случай заражения коронавирусом, 35 026 человек умерли, 266 940 пациентов выздоровели. Всего в мире выявлено 6 855 858 инфицированных, более 398 тысяч пациентов с COVID-19 скончались.