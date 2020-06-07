В ФРГ не поняли Трампа, назвав решение о выводе войск «чисто политическим»

Алексей Вольцев

В Христианско-демократическом союзе (ХДС), входящем в правящую коалицию Германии, раскритиковали возможное решение США о частичном выводе американских войск с территории ФРГ. Значительное сокращение контингента США в западноевропейской стране «с любой точки зрения было бы очень досадным», заявил в субботу, 6 июня, ведущий эксперт немецких консерваторов по вопросам внешней политики Норберт Рёттген в интервью медиагруппе Funke.

По словам главы комитета по иностранным делам бундестага, он не видит объективных причин для такого решения Вашингтона. «В Германии рады американским солдатам, их размещение у нас крайне важно для координации международного военного присутствия США», — подчеркнул Рёттген. Он также отметил, что сотрудничество с американским контингентом в Германии «идёт наилучшим образом», и это «неоднократно подтверждалось самими военнослужащими США».

Ещё один депутат бундестага от ХДС Андреас Ник в беседе с Deutsche Welle назвал предполагаемое решение о сокращении численности американского контингента в Германии «чисто политическим». В пользу этого, по его словам, среди прочего, говорит тот факт, что Министерство обороны США до сих пор не сделало никакого официального заявления в этой связи, а запросы от СМИ Пентагон переадресует в Белый дом.

«По моим сведениям, федеральное правительство Германии до сих пор не было официально проинформировано об этом процессе, что также является очень необычным подходом (с американской сторон. — Ред.)», — подчеркнул Ник.

Немецкий парламентарий также указал, что оценку конкретных последствий решения Вашингтона о выводе войск можно будет сделать только после того, как станут известны детали этого плана, в частности, данные о том, на каких военных базах в Германии будет сокращена численность военнослужащих США и о каких именно подразделениях будет идти речь. Ник подчеркнул, что большинство базирующихся в Германии американских военных ориентировано не на защиту территории ФРГ, а выполняют задачи в рамках НАТО и военных операций США во всём мире.

Координатор трансатлантического сотрудничества при федеральном правительстве Петер Байер также раскритиковал предполагаемый вывод американских войск. Подобный шаг способен «разрушить трансатлантические мосты» и тем самым нанести ущерб двухсторонним отношениям, считает Байер. По его словам, речь идет об отзыве не только 9500 военнослужащих США, но и членов их семей.

В пятницу, 5 июня, в СМИ появилась информация о том, что Дональд Трамп решил более чем на четверть сократить численность американских войск, дислоцированных в Германии. По данным газеты The Wall Street Journal, соответствующее распоряжение уже подписал советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен. Согласно этой информации, к сентябрю ФРГ должны покинуть 9500 американских солдат и офицеров, а максимальное число военнослужащих США, которые могут одновременно находиться в ФРГ, будет ограничено 25 тысячами.

В Белом доме и Пентагоне, а также в Берлине пока не подтвердили и не опровергли эту информацию.В настоящее время в Германии размещено 34 500 американских военных.