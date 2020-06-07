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В Иране больше не считают ценными для следствия "черные" ящики сбитого украинского "Боинга"

В Иране больше не считают ценными для следствия "черные" ящики сбитого украинского "Боинга"

Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

Расследование катастрофы украинского самолета Boeing-737 в Иране почти завершено. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд.

«Расследование почти закончено, и нет никакой двусмысленности, мы знаем, что произошло», — заявил он, сообщает Al Arabiya.

По словам иранского чиновника, «черные ящики» самолета не содержат ценной для следствия информации.

«Мы не считаем, что бортовые самописцы содержат какую-то важную информацию, которая будет полезна для нашего расследования», — сообщил Бахарванд.

Как писали «ФАКТЫ», ранее посол Ирана в Украине Манучехр Моради заявил, что появившиеся слухи о готовящейся передаче во Францию «черных ящиков» со сбитого в Иране «Боинга» МАУ не соответствуют действительности.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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