"В любых условиях". В Минпросвещения привели срок открытия колледжей в РФ

Влада Некрасова

Заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире одной из радиостанций отметил, что колледжи России должны открыться с 1 сентября, по его словам, в них должны научиться организовывать учебный процесс при любых условиях.

"Колледжи однозначно должны начать работу с 1 сентября. В колледжах, помимо профессиональных компетенций, формируется и культура организации рабочего места и процесса, техники безопасности. Колледжи должны научиться работать в любых условиях", – цитирует РИА Новости Глушко.

Кроме того, он разъяснил, что за лето министерство должно убедиться, что каждая образовательная организация сделает все, чтобы студенты могли учиться без масок, соблюдая все санитарно-эпидемиологические требования.

добавил замминистра.

Также Глушко подчеркнул, что по многим специальностям в отдельных случаях следует проводить испытания в дистанционном формате, используя видеотрансляцию.

"Но если это требует очного формата, то, конечно, это надо проводить в очном формате. Уверен, что у нас сегодня есть все механизмы для того, чтобы создать в образовательных учреждениях санитарно-эпидемиологические условия для того, чтобы могла работать приемная комиссия и могли студенты прийти для сдачи таких экзаменов, таких испытаний", – резюмировал он.

Ранее радио Sputnik сообщало, что абитуриенты в РФ смогут подать заявление уже в июне.