Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » В ЛНР девятые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков

В ЛНР девятые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков

В ЛНР девятые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
Украинские силовики девятые сутки не открывают огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили в воскресенье РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По данным представительства ЛНР в СЦКК, с 29 мая украинские силовики не нарушали режим тишины.

"За 6 июня со стороны вооруженных формирований Украины обстрелов не зафиксировано", - сказал собеседник агентства.
# В мире
По материалам: ria.ru

Последние новости

Китайцы восхитились российской колбасой
Китайцы восхитились российской колбасой
В ЛНР девятые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
В ЛНР девятые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
Пригожин признался в отправке сообщений с угрозами Шнурову
Пригожин признался в отправке сообщений с угрозами Шнурову
Путин рассказал, в чем секрет величия русского языка
Путин рассказал, в чем секрет величия русского языка
Песков заявил, что не располагает данными о поездке Путина в Екатеринбург
Песков заявил, что не располагает данными о поездке Путина в
«Бразильский Трамп» Болсонару выводит страну из ВОЗ
«Бразильский Трамп» Болсонару выводит страну из ВОЗ
Экспорт Китая в январе-мае 2020 года снизился на 7,7%
Экспорт Китая в январе-мае 2020 года снизился на 7,7%
Как раскрыть чакры с помощью украшений и камней-талисманов
Как раскрыть чакры с помощью украшений и камней-талисманов
Германия решила остановить аннексию Израилем Западного берега Иордана
Германия решила остановить аннексию Израилем Западного берега Иордана
Ведущий НТВ опубликовал фото с похорон жены
Ведущий НТВ опубликовал фото с похорон жены
Раскрыты долги Волочковой и Тимати
Раскрыты долги Волочковой и Тимати
Агата Муцениеце и Екатерина Варнава поговорили о расставаниях с возлюбленными и домашнем насилии
Агата Муцениеце и Екатерина Варнава поговорили о расставаниях с

Топ на сегодня

Замдиректора НИИ Склифасовского рассказал, какой может быть вторая волна COVID-19
Замдиректора НИИ Склифасовского рассказал, какой может быть вторая
Уже более 65 тысяч москвичей подали заявки на участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию
Уже более 65 тысяч москвичей подали заявки на участие в электронном
Путин удивился словам главы Бурятии о стоимости библиотеки
Путин удивился словам главы Бурятии о стоимости библиотеки
Путин анонсировал корректировки в нацпроекты, в том числе по культуре
Путин анонсировал корректировки в нацпроекты, в том числе по культуре
Маховик времени: от похорон брендов до чтений с Рудковской — куда ходили Лопырева, Цейтлина, Бондарчук и другие в 2009 году
Маховик времени: от похорон брендов до чтений с Рудковской — куда

Еще по теме

В ЛНР вторые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
В ЛНР третьи сутки не фиксируют обстрелов со стороны украинских силовиков
В ЛНР за сутки не зафиксировали обстрелов со стороны силовиков
В ЛНР не зафиксировали обстрелов со стороны силовиков за минувшие сутки