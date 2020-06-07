В ЛНР девятые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков

Лидия Мартынова

Украинские силовики девятые сутки не открывают огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили в воскресенье РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По данным представительства ЛНР в СЦКК, с 29 мая украинские силовики не нарушали режим тишины.

"За 6 июня со стороны вооруженных формирований Украины обстрелов не зафиксировано", - сказал собеседник агентства.