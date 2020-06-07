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В Мексике за сутки выявили 3593 новых случая COVID-19

В Мексике за сутки выявили 3593 новых случая COVID-19
Число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в Мексике превысило 113 тысяч, среди них 13 511 летальных, сообщил директор эпидемиологии минздрава страны Хосе Луис Аломиа.


"Прирост за последние сутки составил 3,3% - выявлены 3 593 новых случая. Общее число случаев COVID-19 с начала эпидемии достигло 113 619 тысяч, важно, что менее одной пятой из них проявили симптомы в последние 14 дней и являются активными случаями", - сказал он на пресс-конференции, трансляция которой ведется в Twitter ведомства.

Болеют в настоящий момент 19 278 человек, наибольшее число - в городе Мехико (4273) и штате Мехико (2367). Власти изучают 48 273 подозрительных случая заболеваний и 1189 летальных.


ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,6 миллиона случаев заражения, более 392 тысячи человек скончались.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

# В мире
По материалам: ria.ru

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