В Нью-Йорке отменили комендантский час

Влада Некрасова

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил об отмене комендантского часа в городе, поскольку протесты в субботу носили мирный характер.

Ранее власти Нью-Йорка продлили комендантский час до воскресенья на фоне продолжающихся беспорядков.

"Нью-Йорк: мы отменяем комендантский час с этой минуты. Вчера и прошлой ночью жители нашего города показали себя наилучшим образом. Завтра мы делаем первый шаг к открытию", - написал мэр в Twitter.

Ранее губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что власти мегаполиса с 8 июня приступят к отмене ограничений, введенных в городе из-за пандемии коронавируса. С 8 июня, как ранее заявил губернатор, в городе смогут возобновить работу предприятия оптовой и розничной торговли. Рестораны и бары продолжат работать на вынос. Кроме того, со следующего понедельника в городе возобновится строительство, откроются компании, которые занимаются сельскохозяйственной деятельностью, рыболовством и охотой, и ряд производств. Как ожидается, на работу смогут вернуться около 400 тысяч человек. Сотрудники предприятий должны будут носить маски, в некоторых компаниях будет проводиться тестирование на коронавирус.