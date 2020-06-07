В парламент Сербии гарантированно войдут партия президента и социалисты

Влада Некрасова

Только Сербская прогрессивная партия, возглавляемая президентом страны Александром Вучичем, а также Социалистическая партия Сербии министра иностранных дел Ивицы Дачича гарантировано и без проблем войдут в новый состав парламента, который определится на выборах 21 июня, сообщает «Информер».

Остальным двенадцати участникам гонки придется побороться за преодоление трехпроцентного порога. Как сообщает издание, самые большие шансы для прохождения в парламент на данный момент у партии «СПАС» Александра Шапича и у отказавшегося от идеи бойкота выборов оппозиционера Сергея Трифуновича с его Движением свободных граждан (ДСГ). Их шансы подтверждает Центр свободных выборов и демократии (CeSID).

«Эти два участника были в игре и при пятипроцентном цензе. Следом за ними идет Сербская радикальная партия [Воислава Шешеля]. А в замыкающей группе находятся движение „Метла 2020“ и Объединенные демократы Сербии», — сделал прогноз директор CeSID Боян Клачар.

Большинство политических аналитиков сходятся во мнении, что последние 10 дней перед выборами станут решающими в вопросе, кто из дюжины участников точно сможет преодолеть порог и войти в состав парламента. Впрочем, уже сейчас понятно, что большинство мест получит Сербская прогрессивная партия действующего президента Вучича, которая является абсолютным лидером предвыборной гонки.

Кирилл Борщев

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