Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » В парламент Сербии гарантированно войдут партия президента и социалисты

В парламент Сербии гарантированно войдут партия президента и социалисты

В парламент Сербии гарантированно войдут партия президента и социалисты

Только Сербская прогрессивная партия, возглавляемая президентом страны Александром Вучичем, а также Социалистическая партия Сербии министра иностранных дел Ивицы Дачича гарантировано и без проблем войдут в новый состав парламента, который определится на выборах 21 июня, сообщает «Информер».

Остальным двенадцати участникам гонки придется побороться за преодоление трехпроцентного порога. Как сообщает издание, самые большие шансы для прохождения в парламент на данный момент у партии «СПАС» Александра Шапича и у отказавшегося от идеи бойкота выборов оппозиционера Сергея Трифуновича с его Движением свободных граждан (ДСГ). Их шансы подтверждает Центр свободных выборов и демократии (CeSID).

«Эти два участника были в игре и при пятипроцентном цензе. Следом за ними идет Сербская радикальная партия [Воислава Шешеля]. А в замыкающей группе находятся движение „Метла 2020“ и Объединенные демократы Сербии», — сделал прогноз директор CeSID Боян Клачар.

Большинство политических аналитиков сходятся во мнении, что последние 10 дней перед выборами станут решающими в вопросе, кто из дюжины участников точно сможет преодолеть порог и войти в состав парламента. Впрочем, уже сейчас понятно, что большинство мест получит Сербская прогрессивная партия действующего президента Вучича, которая является абсолютным лидером предвыборной гонки.

Кирилл Борщев
Все публикации автора

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Появление поста с песней «Убили негра» у Собчак объяснили участием в шоу
Появление поста с песней «Убили негра» у Собчак объяснили участием в
Раскрыт способ на глаз определить качественное вино
Раскрыт способ на глаз определить качественное вино
СМИ сообщили о возможных изменениях при найме на работу
СМИ сообщили о возможных изменениях при найме на работу
От матери светской революции до домохозяйки из Монако: чем запомнилась Ульяна Цейтлина поколению гламура
От матери светской революции до домохозяйки из Монако: чем
Мишустин утвердил правила распределения средств на развитие дорог в Крыму
Мишустин утвердил правила распределения средств на развитие дорог в
Жителей Белоруссии хотят оградить от информации, несущей вред государству
Жителей Белоруссии хотят оградить от информации, несущей вред
Реального продвижения в расследовании катастрофы самолета МАУ нет, - МИД
Реального продвижения в расследовании катастрофы самолета МАУ нет, -
В парламент Сербии гарантированно войдут партия президента и социалисты
В парламент Сербии гарантированно войдут партия президента
Байден запишет видео для семьи погибшего чернокожего американца
Байден запишет видео для семьи погибшего чернокожего американца
Работодателям предложили отдавать предпочтение россиянам при трудоустройстве
Работодателям предложили отдавать предпочтение россиянам при
Sunday Times рассказала о новом месте жительства Сергея и Юлии Скрипаль
Sunday Times рассказала о новом месте жительства Сергея и Юлии
Абрамович купил картину «Крик» за 120 миллионов долларов
Абрамович купил картину «Крик» за 120 миллионов долларов

Топ на сегодня

За сутки в России проведено 8984 положительных тестов на COVID-19
За сутки в России проведено 8984 положительных тестов на COVID-19
Религиозный фанатик напал на троих полицейских во время протестов в США
Религиозный фанатик напал на троих полицейских во время протестов в
Режиссер "Солнцестояния" подтвердил, что работает над новым хоррором
Режиссер "Солнцестояния" подтвердил, что работает над новым хоррором
Троица 7 июня 2020 года: приметы, традиции и обычаи праздника
Троица 7 июня 2020 года: приметы, традиции и обычаи праздника
У более 1,6 тысячи украинцев нашли антитела к COVID-19
У более 1,6 тысячи украинцев нашли антитела к COVID-19

Еще по теме

Партия премьер-министра Сербии побеждает на парламентских выборах
В Сербии растет уровень доверия к президенту Вучичу
СМИ: Сербские политики выступили за признание Крыма частью России
Вучич на саммите ЕС — Западные Балканы указал на европейскую перспективу Сербии