В Приморье участки голосования по Конституции откроют на военных кораблях

Анастасия Иванова

Десять участков для голосования по поправке в Конституцию России откроют на военных кораблях Тихоокеанского флота, уходящих море, сообщает правительство региона.

Общероссийское голосование по поправке в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. В понедельник президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Согласно утвержденному ЦИК порядку проведения голосования, граждане смогут проголосовать в течение шести дней до объявленной даты голосования 1 июля.