В Росгвардии осудили вставание на колено полицейских в США: Это унизительно
У сотрудников Росгвардии вызвал шок поступок полицейских и представителей силовых структур США, которые вставали на одно колено перед митингующими, выражая солидарность их протесту против расизма и произвола полиции, в результате которого погиб чернокожий американец Джорджа Флойд. Как заявил сегодня, 7 июня, председатель московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин, «все эти унижения абсолютно неверные».
«Я в шоке от того, что полиция (в США) так делает», — резюмировал он.
По его словам, позиция полиции является правильной, когда она не поддерживают убийства сограждан, а делает все возможное для обеспечения порядка.
Комментируя акцию протеста начальника полиции города Вебстер в Массачусетсе, который в знак солидарности с погибшим Флойдом лег на землю и закинул руки за голову, а всего его подчинённые тоже приняли такую позу, Пашкин выразил мнение, что если бы в России произошло что-то подобное, то полицейского бы уволили.
По мнению представителя Росгвардии, гачальник полиции Вебстера поступил как «женщина», за это его следовало бы уволить.
ИА Newstes напоминает, что вставание на одно колено в знак протеста началось с чернокожего американского футболиста Колина Каперника, который в 2016 году так сделал во время исполнения гимна. Таким образом, как пояснил сам футболист, он выразил свою позицию в связи с тем, что живет в стране, которая угнетает своих граждан.