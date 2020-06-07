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В Росгвардии осудили вставание на колено полицейских в США: Это унизительно

В Росгвардии осудили вставание на колено полицейских в США: Это унизительно

У сотрудников Росгвардии вызвал шок поступок полицейских и представителей силовых структур США, которые вставали на одно колено перед митингующими, выражая солидарность их протесту против расизма и произвола полиции, в результате которого погиб чернокожий американец Джорджа Флойд. Как заявил сегодня, 7 июня, председатель московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин, «все эти унижения абсолютно неверные».


«Полиция должна чётко следить за законом, а какой же ты тогда полицейский, если встаёшь на колени? — сказал он в эфире радиостанции „Говорит Москва“. — Если ты хочешь выразить своё возмущение, голосуй за президента и выполняй свои функции и обязанности как положено по закону. А все эти унижения абсолютно неверные».
«Я в шоке от того, что полиция (в США) так делает», — резюмировал он.

По его словам, позиция полиции является правильной, когда она не поддерживают убийства сограждан, а делает все возможное для обеспечения порядка.

Комментируя акцию протеста начальника полиции города Вебстер в Массачусетсе, который в знак солидарности с погибшим Флойдом лег на землю и закинул руки за голову, а всего его подчинённые тоже приняли такую позу, Пашкин выразил мнение, что если бы в России произошло что-то подобное, то полицейского бы уволили.

По мнению представителя Росгвардии, гачальник полиции Вебстера поступил как «женщина», за это его следовало бы уволить.

«Вырази своё мнение, скажи: я не поддерживаю убийство, но, грубо говоря, в моём околотке, должен быть порядок, и я не допущу ваших бесчинств», — отметил Пашкин.

ИА Newstes напоминает, что вставание на одно колено в знак протеста началось с чернокожего американского футболиста Колина Каперника, который в 2016 году так сделал во время исполнения гимна. Таким образом, как пояснил сам футболист, он выразил свою позицию в связи с тем, что живет в стране, которая угнетает своих граждан.

«Я не собираюсь вставать, чтобы демонстрировать гордость флагом страны, которая угнетает чернокожих и цветных людей», — заявил тогда он.
# Политика
По материалам: eadaily.com

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