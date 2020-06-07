В России покажут подборку мировых «уроков демократии» от США

Вадим Карасев

Фото: Wana News Agency / Reuters

Министерство иностранных дел России покажет подборку о том, как США стремились «научить весь мир демократии» за последнее десятилетие. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире передачи «Соловьев Live» на YouTube.

«Мы сделаем подборку (...) как они учили весь мир, так сказать, демократии. Как они поучали, наставляли, делали замечания, устраивали порку публичную», — пояснила Захарова. По ее словам, подборка будет опубликована в аккаунтах министерства в социальных сетях.

Представитель российского МИД назвала американские «уроки демократии» издевательством над странами с внутренними проблемами. При этом она отметила, что США зачастую были соучастниками появления этих трудностей.

«Когда в следующий раз очень захочется Вашингтону (...) научить демократии и рассказать, как надо жить и справляться с внутренними проблемами, будет, что напомнить», — заключила Захарова.

В 2018 году глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва располагает фактами вмешательства во внутреннюю политику со стороны США. По данным российской стороны, Госдепартамент предписывает тратить 20 миллионов долларов в год на «продвижение демократии» в России.