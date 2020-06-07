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В Сети поддержали Норкина, разместившего фото с похорон жены

В Сети поддержали Норкина, разместившего фото с похорон жены
Пользователи прокомментировали публикацию журналиста и телеведущего Андрея Норкина, который разметил в инстаграме снимок с похорон своей супруги Юлии.

В пятницу стало известно о смерти радиоведущей Юлии Норкиной. По словам ее друга Евгения Спицына, журналистка умерла от инфаркта. Он отметил, что в последнее время женщина переживала из-за пандемии коронавируса и проблем, связанных с переходом сына в старшую школу.


"Спасибо всем, кто пришел — а их были десятки и десятки человек. <…> Конечно, много чего понаписали уже... Не обращайте внимания! Ей бы это не понравилось. Она вас очень любила, люди! Просто сил не хватило на всех", — написал Норкин.

В Сети поддержали журналиста и пожелали ему сил.


valentine_valent.

"Пишут много и не всегда грамотно. Какое все это имеет значение, когда нет человека, молодой, красивой, умной женщины. Сил вам", — обратился к Норкину пользователь под ником irfi_hand_made.

# Россия
По материалам: ria.ru

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