В Сети поддержали Норкина, разместившего фото с похорон жены
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Проводили девочку мою... Спасибо всем, кто пришёл - а их были десятки и десятки человек: родные, друзья, коллеги, соседи и совершенно незнакомые люди, которые просто любили Юльчонка. Конечно, много чего понаписали уже... Не обращайте внимания! Ей бы это не понравилось. Она вас очень любила, люди! Просто сил не хватило на всех...
В пятницу стало известно о смерти радиоведущей Юлии Норкиной. По словам ее друга Евгения Спицына, журналистка умерла от инфаркта. Он отметил, что в последнее время женщина переживала из-за пандемии коронавируса и проблем, связанных с переходом сына в старшую школу.
"Спасибо всем, кто пришел — а их были десятки и десятки человек. <…> Конечно, много чего понаписали уже... Не обращайте внимания! Ей бы это не понравилось. Она вас очень любила, люди! Просто сил не хватило на всех", — написал Норкин.
В Сети поддержали журналиста и пожелали ему сил.
valentine_valent.
"Пишут много и не всегда грамотно. Какое все это имеет значение, когда нет человека, молодой, красивой, умной женщины. Сил вам", — обратился к Норкину пользователь под ником irfi_hand_made.