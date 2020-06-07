Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » В "Слуге народа" подтвердили, что избили их депутата

В "Слуге народа" подтвердили, что избили их депутата

В "Слуге народа" подтвердили, что избили их депутата
На Житомирщине избили народного депутата от «Слуги народа» Юрия Заславского на автозаправке возле села Заречаны.

Об этом в комментарии hromadske сказала заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук.
«Да, действительно произошел такой инцидент. Состоялась словесная перепалка в очереди на заправке. И на улице к Юрию подошел мужчина и нанес несколько ударов», - отметила Кравчук и добавила, что Заславский написал заявление в полицию.

По ее словам, Заславский не знает человека, который его ударил.

«Похоже на бытовой конфликт», - сказала народный депутат.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Названы цели России в ливийском конфликте
Названы цели России в ливийском конфликте
NASA предсказало переход российских космонавтов на корабли SpaceX
NASA предсказало переход российских космонавтов на корабли SpaceX
СК начал проверку видео с мужчиной, лежавшим на Вечном огне
СК начал проверку видео с мужчиной, лежавшим на Вечном огне
Захарова: США оказывают на ФРГ колоссальное давление в вопросах энергетики
Захарова: США оказывают на ФРГ колоссальное давление в вопросах
Главный раввин России заразился коронавирусом
Главный раввин России заразился коронавирусом
В "Слуге народа" подтвердили, что избили их депутата
В "Слуге народа" подтвердили, что избили их депутата
Ливия возобновила добычу нефти на крупнейшем месторождении
Ливия возобновила добычу нефти на крупнейшем месторождении
Гузеева ответила критикующим ее за отсутствие маски и назвала их идиотами
Гузеева ответила критикующим ее за отсутствие маски и назвала их
"Газпром" объявил тендер на поставку труб
"Газпром" объявил тендер на поставку труб
Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из КПРФ
Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из КПРФ
В Росгвардии осудили вставание на колено полицейских в США: Это унизительно
В Росгвардии осудили вставание на колено полицейских в США: Это
Матерящегося Панина выгнали с похорон Кокшенова
Матерящегося Панина выгнали с похорон Кокшенова

Топ на сегодня

За сутки в России проведено 8984 положительных тестов на COVID-19
За сутки в России проведено 8984 положительных тестов на COVID-19
Замдиректора НИИ Склифасовского рассказал, какой может быть вторая волна COVID-19
Замдиректора НИИ Склифасовского рассказал, какой может быть вторая
Уже более 65 тысяч москвичей подали заявки на участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию
Уже более 65 тысяч москвичей подали заявки на участие в электронном
Путин удивился словам главы Бурятии о стоимости библиотеки
Путин удивился словам главы Бурятии о стоимости библиотеки
Путин анонсировал корректировки в нацпроекты, в том числе по культуре
Путин анонсировал корректировки в нацпроекты, в том числе по культуре

Еще по теме

На автозаправке под Житомиром избили нардепа, — СМИ
В "Слуге народа" сделали заявление о русском языке в Раде
ЦИК зарегистрировала всех кандидатов от Слуги народа
В "Слуге народа" рассказали о поиске замены Авакову