В "Слуге народа" подтвердили, что избили их депутата

Алексей Вольцев

На Житомирщине избили народного депутата от «Слуги народа» Юрия Заславского на автозаправке возле села Заречаны.Об этом в комментарии hromadske сказала заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук.«Да, действительно произошел такой инцидент. Состоялась словесная перепалка в очереди на заправке. И на улице к Юрию подошел мужчина и нанес несколько ударов», - отметила Кравчук и добавила, что Заславский написал заявление в полицию.По ее словам, Заславский не знает человека, который его ударил.«Похоже на бытовой конфликт», - сказала народный депутат.