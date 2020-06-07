Важная первая подкормка томатов после высадки

Анастасия Иванова

Томаты высажены не только в теплицы, но и в открытый грунт. Спустя 2 недели после высадки, можно и три, так как нет особого тепла, можно провести первую подкормку. Вернее не можно, а нужно. Помидоры акклиматизировались, начинают полноценно развиваться, и для хорошего роста им требуется много сил. Подкормка, обычно, проводится в начале июня, как раз проходят те самые 2 недели. Но когда весна совсем недружная, такая первая подкормка может вноситься и в середине июня.

Вариантов, чем подкормить томаты именно в этот период множество. Расскажу о нескольких.

На одно ведро воды нужно добавить пол литра коровяка и 1 столовую ложку нитрофоски. Каждому растению достаточно 0,5 литра удобрения.Если коровяка нет, то можно использовать только ложку нитрофоски. Растения потеряют не так и много.На ведро воды берем: половину стакана золы, столовую ложку суперфосфата, по 0.3 гр борной кислоты и сернокислого марганца, примерно литр жидкого коровяка. Под каждое растение выливаем пол литра удобрения. Если подкормка вносится в чистом виде, то за день до внесения, томаты должны быть хорошо политы. Это относится к любой из перечисленных или не перечисленных подкормок.





Как только томаты зацвели, и стали образовывать завязи — им требуется повышенное количество фосфора и калия.

Самое простое и доступное удобрение: на ведро воды тщательно замешиваем пол литра золы. Этим раствором поливаем томаты под корень.На все тоже ведро воды берем: одну суповую ложку нитрофоски и чайную ложечку сухого гумата калия. Снова все хорошо растворяем и поливаем наши томаты.Конечно, нельзя забывать о самой распространенной подкормке дрожжами. На 3х литровую банку потребуется 1 брикетик (100гр) прессованных дрожжей, несколько ложек сахара и теплая вода. Все перемешивается и оставляется для брожения. Подкормка готова, когда дрожжи перестали бродить.

При поливе достаточно добавить пол литровую банку на ведро воды. Растениям этого будет вполне достаточно. Для хорошего урожая томаты всегда должны хорошо питаться. Все взаимосвязано. Так что не ленитесь, удобряйте и подкармливайте, тогда вас точно порадует полученный урожай.