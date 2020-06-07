Владимир Кузьмин вмешался в дискуссию о положении российских артистов

Вадим Карасев

Владимир КузьминФото: @v.kuzmin_official

Российский певец Владимир Кузьмин вмешался в дискуссию о положении российских артистов. Свое мнение он высказал изданию StarHit.

По мнению музыканта, деньги, которые артисты просят у государства, надо направить работающим с коронавирусными больными врачам. «[Они] работают сутками за копейки, умирают в своих скафандрах. А артисты не пропадут», — заявил Кузьмин.

Певец выразил надежду, что в скором времени гастрольная деятельность начнется заново. Он подчеркнул, что среди его коллег нет тех, кто сильно страдает из-за недостатка денег.

Ранее о бедственном положении артистов во время пандемии коронавируса заявил продюсер Иосиф Пригожин. По его словам, артисты, которые на протяжении своей творческой деятельности платили налоги, имеют полное право требовать от государства поддержки.

После этого российские звезды подали заявление на получение прямых выплат от государства в размере одного МРОТ на работника. Выплаты были одобрены певцам Диме Билану и Николаю Баскову, а также телеведущей Регине Тодоренко.