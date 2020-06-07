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Военные корабли РФ снабдят участками для голосования по Конституции

Военные корабли РФ снабдят участками для голосования по Конституции
На военных кораблях Тихоокеанского флота, которые отправятся в море, оборудуют десять участков для голосования по поправке в Конституцию РФ.

"Избирательная комиссия Приморья разрешила проведение голосования на участках для голосования, образованных на судах, которые в день голосования будут находиться в плавании, с 10 июня", — говорится в сообщении местного правительства.

За работу участковых избирательных комиссий отвечает территориальная избирательная комиссия Первомайского района Владивостока.


Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.

Ранее радио Sputnik сообщило, что названы регионы РФ, где проведут электронное голосование по поправкам.

# Политика
По материалам: ria.ru

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