Врач дал советы для переболевших коронавирусом

Вадим Карасев

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Врач и телеведущий Евгений Комаровский дал несколько советов людям, переболевшим COVID-19 в легкой форме и не обращавшимся к врачам. Об этом он написал в своем Instagram.

Медик указал на то, что даже если человек не проявляет симптомов болезни, он все равно может быть переносчиком и распространителем инфекции. Особенно если будет «везде ходить и хвататься за все подряд».

«Даже если вы перенесли коронавирус, это не дает вам права ... рисковать жизнью других людей. Будьте, пожалуйста, осторожны», — отметил он, напомнив о важности мыть руки и соблюдать социальную дистанцию.

3 июня Комаровский спрогнозировал негативные последствия, к которым в будущем могут привести жесткие карантинные меры. По его мнению, чем дольше они продлятся, тем дольше будет вырабатываться популяционный иммунитет. Врач также добавил, что из-за карантина во многих странах перестали делать плановые хирургические операции и плановую вакцинацию детей.