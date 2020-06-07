Врач посоветовала переболевшим COVID-19 соблюдать меры профилактики

Влада Некрасова

Соблюдать меры профилактики против COVID-19 надо даже тем, кто уже переболел, антитела не всегда гарантируют защиту от повторного заражения, сообщила пресс-служба Минздрава России со ссылкой на главного инфекциониста ведомства Елену Малинникову.

"Профилактика нужна даже тем, кто уже переболел этим заболеванием. Дело в том, что во время болезни синтезируются антитела, но они не всегда гарантируют защиту от повторного заражения", - сказала Малинникова, слова которой приводятся в сообщении.