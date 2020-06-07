Высылаемые из Чехии дипломаты вернутся в Россию в воскресенье

Влада Некрасова

Высылаемые из Праги сотрудники Российского центра науки и культуры прилетят в Россию в воскресенье, заявил заместитель руководителя Россотрудничества Михаил Брюханов. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сегодня поздно ночью они прилетят. Я не знаю деталей, они летят как обычные пассажиры», — сказал Брюханов.

В минувшую пятницу премьер-министр Чехии Андрей Бабиш со ссылкой на спецслужбы сообщил, что чешское правительство решило выслать из страны двух российских дипломатов, что связано с историей о якобы перевозке в республику дипломатом РФ яда рицина.

В посольстве России заявили, что глубоко разочарованы таким решением чешских властей и считают это сфабрикованной провокацией.