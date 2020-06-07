За сутки в России проведено 8984 положительных тестов на COVID-19
За прошедшие сутки в России провели почти девять тысяч положительных тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19. Процент пациентов, не имеющих симптомов, незначительно снизился.
Как сообщает оперативный штаб, всего выявлено 8984 случая в 84 из 85 регионов страны. 38,5% не испытывают клинических проявлений болезни. Наблюдается следующая разбивка по регионам:
Московская область - 754
Санкт-Петербург - 340
Нижегородская область - 317
Свердловская область - 240
Ростовская область - 201
Иркутская область - 179
Красноярский край - 165
Воронежская область - 139
Ивановская область - 128
Архангельская область - 122
Волгоградская область - 119
Республика Тыва - 118
Тульская область - 115
Республика Дагестан - 115
Челябинская область - 115
Ханты-Мансийский АО - 115
Смоленская область - 112
Саратовская область - 112
Орловская область - 110
Новосибирская область - 105
Пензенская область - 98
Республика Башкортостан - 96
Брянская область - 95
Ульяновская область - 94
Тверская область - 93
Ставропольский край - 89
Самарская область - 88
Краснодарский край - 87
Калужская область - 80
Чувашская Республика - 80
Республика Саха (Якутия) - 78
Курская область - 76
Кабардино-Балкарская Республика - 76
Карачаево-Черкесская Республика - 75
Рязанская область - 73
Ямало-Ненецкий АО - 73
Забайкальский край - 73
Белгородская область - 71
Ярославская область - 70
Псковская область - 69
Хабаровский край - 69
Тамбовская область - 68
Пермский край - 68
Оренбургская область - 64
Алтайский край - 64
Владимирская область - 63
Приморский край - 62
Липецкая область - 61
Кировская область - 61
Астраханская область - 60
Мурманская область - 58
Республика Татарстан - 54
Томская область - 54
Республика Бурятия - 52
Ленинградская область - 51
Республика Мордовия - 47
Республика Коми - 46
Амурская область - 45
Новгородская область - 42
Республика Северная Осетия - 42
Республика Марий Эл - 42
Омская область - 42
Республика Карелия - 41
Калининградская область - 40
Камчатский край - 40
Кемеровская область - 36
Республика Ингушетия - 35
Тюменская область - 35
Удмуртская Республика - 32
Республика Адыгея - 30
Вологодская область - 28
Республика Калмыкия - 19
Чеченская Республика - 19
Сахалинская область - 18
Республика Хакасия - 17
Магаданская область - 14
Костромская область - 13
Республика Крым - 11
Республика Алтай - 9
Курганская область - 8
Еврейская АО - 7
Чукотский АО - 4
Севастополь - 2
Всего за сутки выздоровели 5343 россиянина с COVID-19, 134 носителя вируса скончались. За весь период наблюдений эти цифры составляют 226731 и 5859 человек соответственно, было также проведено 467673 положительных тестов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.