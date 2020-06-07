За сутки в России проведено 8984 положительных тестов на COVID-19

Вадим Карасев

За прошедшие сутки в России провели почти девять тысяч положительных тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19. Процент пациентов, не имеющих симптомов, незначительно снизился.

Как сообщает оперативный штаб, всего выявлено 8984 случая в 84 из 85 регионов страны. 38,5% не испытывают клинических проявлений болезни. Наблюдается следующая разбивка по регионам:

Москва - 1956

Московская область - 754

Санкт-Петербург - 340

Нижегородская область - 317

Свердловская область - 240

Ростовская область - 201

Иркутская область - 179

Красноярский край - 165

Воронежская область - 139

Ивановская область - 128

Архангельская область - 122

Волгоградская область - 119

Республика Тыва - 118

Тульская область - 115

Республика Дагестан - 115

Челябинская область - 115

Ханты-Мансийский АО - 115

Смоленская область - 112

Саратовская область - 112

Орловская область - 110

Новосибирская область - 105

Пензенская область - 98

Республика Башкортостан - 96

Брянская область - 95

Ульяновская область - 94

Тверская область - 93

Ставропольский край - 89

Самарская область - 88

Краснодарский край - 87

Калужская область - 80

Чувашская Республика - 80

Республика Саха (Якутия) - 78

Курская область - 76

Кабардино-Балкарская Республика - 76

Карачаево-Черкесская Республика - 75

Рязанская область - 73

Ямало-Ненецкий АО - 73

Забайкальский край - 73

Белгородская область - 71

Ярославская область - 70

Псковская область - 69

Хабаровский край - 69

Тамбовская область - 68

Пермский край - 68

Оренбургская область - 64

Алтайский край - 64

Владимирская область - 63

Приморский край - 62

Липецкая область - 61

Кировская область - 61

Астраханская область - 60

Мурманская область - 58

Республика Татарстан - 54

Томская область - 54

Республика Бурятия - 52

Ленинградская область - 51

Республика Мордовия - 47

Республика Коми - 46

Амурская область - 45

Новгородская область - 42

Республика Северная Осетия - 42

Республика Марий Эл - 42

Омская область - 42

Республика Карелия - 41

Калининградская область - 40

Камчатский край - 40

Кемеровская область - 36

Республика Ингушетия - 35

Тюменская область - 35

Удмуртская Республика - 32

Республика Адыгея - 30

Вологодская область - 28

Республика Калмыкия - 19

Чеченская Республика - 19

Сахалинская область - 18

Республика Хакасия - 17

Магаданская область - 14

Костромская область - 13

Республика Крым - 11

Республика Алтай - 9

Курганская область - 8

Еврейская АО - 7

Чукотский АО - 4

Севастополь - 2

Всего за сутки выздоровели 5343 россиянина с COVID-19, 134 носителя вируса скончались. За весь период наблюдений эти цифры составляют 226731 и 5859 человек соответственно, было также проведено 467673 положительных тестов.

Динамика по Москве – региону, лидирующему по числу выявлений COVID-19

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.