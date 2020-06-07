Захарова: Россия и Китай обсуждали методы давления Запада еще год назад

Влада Некрасова

Россия и Китай обсуждали причины и методы давления со стороны западных стран и как им противостоять еще в 2019 году, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"У нас с китайскими коллегами конструктивный диалог. И мы обсуждали это примерно год назад, даже меньше, в ходе консультаций, и тогда еще в отношении Китая не звучала та риторика, которая началась сегодня, сейчас, последние месяцы, и мы ее предвидели", - сказала Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".