Захарова: США оказывают на ФРГ колоссальное давление в вопросах энергетики

Анастасия Иванова

США оказывают колоссальное давление на Германию, требуя изменить энергетическую политику Берлина в отношении Москвы. Об этом сегодня, 7 июня, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

«Это, безусловно, колоссальное давление по энергетическим вопросам. Когда посол США в Берлине каждый день угрожает народу Германии и руководству этой страны тем, что они должны переписать свою политику на энергетическом направлении с Россией, сделать выбор: или сначала отказаться от сотрудничества взаимовыгодного и, в первую очередь, выгодного Германии и переориентироваться на энергоносители, в частности США», — отметила Захарова.

ИА Newstes ранее сообщало, что 4 июня американские сенаторы Тед Круз (республиканец от штата Техас), Джин Шахин (демократ от штата Нью-Гэмпшир), Том Коттон (республиканец от штата Арканзас), Рон Джонсон (республиканец от штата Висконсин) и Джон Баррассо (республиканец от штата Вайоминг) внесли на рассмотрение Сената Конгресса США законопроект о расширении санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2».

Глава комитета Бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст заявил по этому поводу ТАСС, что Германия и ЕС должны продумать ответные действия на планы США расширить санкции против «Северного потока — 2». Как отметил Эрнст, «действия США в этом вопросе не нужно больше понимать как акт дружбы, но они представляют собой вмешательством в суверенитет Германии и ЕС».

Агентство DPA со ссылкой на пресс-секретаря американского диппредставительства сообщило 2 июня, что посол США в Германии Ричард Гренелл ушел в отставку спустя два года работы в Берлине. Его неоднократно упрекали во вмешательстве во внутренние дела страны. Так, в середине января 2019 года Гренелл разослал немецким фирмам письма, в которых предупредил о возможности введения санкций со стороны Вашингтона из-за поддержки строительства газопровода «Северный поток — 2».